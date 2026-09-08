Irán advierte a Rep. de Corea no involucrarse militarmente en el estrecho de Ormuz

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AGENCIAS
Publicado el 08/09/2026 a las 8h20
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El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, advirtió ayer a la República de Corea que no mantenga presencia militar ni se involucre en las operaciones en el estrecho de Ormuz.

Baghaei hizo la advertencia en una publicación en la red social X, después de que Seúl afirmara el viernes que estaba considerando opciones, incluidas medidas militares, para apoyar la “libertad de navegación” en el estrecho de Ormuz.

El portavoz comentó que la relación entre Irán y la República de Corea tiene una historia que abarca más de 64 años, y que los lazos bilaterales se han desarrollado de manera constante basándose en el respeto mutuo. En tanto que Irán otorga una gran importancia a sus relaciones amistosas con la República de Corea.

El vocero indicó que el pueblo iraní se está defiendo en este momento de las “acciones agresivas” de Estados Unidos. “En un momento en que el pueblo iraní está respondiendo con firmeza a los crímenes de guerra de Estados Unidos contra mujeres y niños, cualquier otro país que mantenga una presencia militar o se involucre en operaciones en el golfo Pérsico y en el estrecho de Ormuz sólo puede ser considerado como un apoyo directo a los perpetradores de la agresión, lo que acarreará graves consecuencias”, afirmó el portavoz, quien señaló que Washington “desató una guerra ilegal y salvaje contra la región”.

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