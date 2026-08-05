La escritora argentina Gisela Heffes llega a la Feria Internacional del Libro de La Paz

Cultura
Los Tiempos Digital
Publicado el 05/08/2026 a las 14h20
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La Feria Internacional del Libro de La Paz será el escenario de la presentación de Pétalos de piedra, el nuevo libro de ensayos de la escritora y académica argentina Gisela Heffes, publicado en Bolivia por Editorial Mantis. La actividad se realizará el jueves 6 de agosto a las 17:00, en la Sala 2 del Campo Ferial Chuquiago Marka. Reconocida como una de las voces más destacadas de la ecocrítica latinoamericana, Heffes llegará al país especialmente para participar en la FIL. La acompañaran en la presentación las escritoras bolivianas Magela Baudoin y Giovanna Rivero.

Con esta publicación, Mantis continúa consolidando un catálogo que reúne algunas de las voces más relevantes de la literatura latinoamericana contemporánea. Pétalos de piedra se suma a las otras dos novedades editoriales de 2026: Matarlo todo, de la chilena Lina Meruane, y Temporada de ballenas, de la uruguaya Tamara Silva Bernaschina, ambas presentadas recientemente en la Feria Internacional del Libro de Santa Cruz.

En Pétalos de piedra, Heffes propone una lectura de quince escritoras latinoamericanas contemporáneas para pensar cómo la literatura imagina nuevas formas de vida, sensibilidad y coexistencia en un mundo atravesado por la crisis ecológica. A través de ensayos dedicados a autoras como Fernanda Trías, Gabriela Cabezón Cámara, Clara Obligado, Claudia Aboaf, Liliana Colanzi, Giovanna Rivero, e Isabel Zapata, entre otras, el libro construye una cartografía de poéticas que exploran las huellas de la devastación ambiental, pero también aquello que persiste: respiraciones, vínculos, mutaciones y posibilidades de existencia más allá de lo exclusivamente humano.

"Pétalos de piedra demuestra que la literatura no solo registra la crisis ambiental contemporánea, sino que también ensaya nuevas formas de imaginar el mundo. Es un libro que dialoga con algunas de las escritoras más potentes de nuestro tiempo para preguntarse cómo escribir después del colapso, desde la persistencia de la vida y la imaginación", señala Magela Baudoin, una de las directoras de Editorial Mantis.

Gisela Heffes es escritora, ensayista y profesora de Literatura y Cultura Latinoamericanas en la Universidad Johns Hopkins. Su obra reúne narrativa, poesía y ensayo, con una amplia trayectoria en los estudios sobre ecocrítica, cultura visual y literatura latinoamericana. Entre sus publicaciones recientes figuran Visualizing Loss in Latin America, Cocodrilos en la noche, Aquí no hubo ni una estrella y el poemario El cero móvil de su boca, traducido a cinco idiomas.

Una conversación sobre las poéticas del Antropoceno

La visita de Heffes a Bolivia incluirá también la mesa literaria "Poéticas del siglo XXI: Cómo escribir los entornos afectados y afectivos del Antropoceno", que se llevará a cabo en la FIL el 7 de agosto a las 19:00 horas en la sala 1.

En esta conversación, Gisela Heffes y la poeta, ensayista y crítica literaria Mónica Velásquez reflexionarán sobre las nuevas escrituras que buscan narrar la crisis ecológica sin reducirla al discurso de la catástrofe. A partir de sus propias investigaciones y obras, abordarán cómo la literatura imagina vínculos entre cuerpos, territorios y comunidades humanas y más que humanas, explorando nuevas formas de sensibilidad y de coexistencia.

La conversación será moderada por Martín Zelaya, periodista cultural, crítico literario y ensayista, autor de Cuarto de siglo. Libros y autores bolivianos (2001–2025), una de las referencias más importantes para comprender la literatura boliviana contemporánea.

Con estas actividades, Editorial Mantis reafirma su apuesta por publicar libros que dialogan con las discusiones más urgentes del presente y por generar espacios de encuentro entre autoras, lectores y pensamiento crítico latinoamericano, consolidando un catálogo que en 2026 reúne tres publicaciones de especial relevancia: Pétalos de piedra, Matarlo todo y Temporada de ballenas.

Matarlo todo, de Lina Meruane, aborda el genocidio en Palestina y la violencia del «omnicidio» mediante una escritura que cruza ensayo, crónica, ficción y poesía para interrogar la destrucción de cuerpos, territorios, memoria y lenguaje. Temporada de ballenas, de Tamara Silva Bernaschina, propone, en cambio, una experiencia narrativa sensorial y extrañada, donde lo acuático, lo animal y el misterio abren otras formas de percepción frente a la crisis climática. Desde registros muy distintos, los tres libros comparten una misma preocupación: cómo escribir un presente atravesado por la devastación y, al mismo tiempo, imaginar aquello que todavía persiste.

 

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