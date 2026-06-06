Ministro denuncia que movilizados buscan confrontación mientras el Gobierno apuesta por el diálogo

A más de un mes de bloqueos de carreteras que perjudican a productores, comerciantes, transportistas, profesionales, empresarios y familias bolivianas, el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Mauricio Zamora, denunció este sábado que una “mano negra quiere muerte mientras el Gobierno nacional insiste en el diálogo para llegar a consensos”.

Según el reporte oficial, por encargo del presidente Rodrigo Paz, Zamora y el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, se encuentran en Potosí participando de una reunión con alcaldes del departamento para escuchar sus demandas, atender sus necesidades y construir soluciones de manera conjunta.

«Ya no podemos enlutar a la familia boliviana, lo que quiere esta mano negra es muerte para que los sectores u organizaciones sociales reaccionen. Estamos trabajando día a día en el diálogo», remarcó el ministro Zamora.

La autoridad gubernamental insistió que ese tipo de encuentros son el camino para fortalecer la coordinación entre los distintos niveles del Estado y generar respuestas concretas para nuestra población.

Entretanto, el Comando Departamental de la Policía cruceña informó que dos efectivos tienen heridas de bala luego del intento de desbloqueo en el municipio de San Julián, ruta que une Santa Cruz con Beni y la Chiquitania.

«Estamos cansados de la vieja política, todos queremos llevar platita a la casa, no nos puede faltar los alimentos y vamos a agotar las instancias del diálogo. Tenemos que juntarnos todos: Gobierno nacional, gobernaciones, alcaldías, organizaciones, periodistas y toda la ciudadanía para que se acaben los bloqueos», afirmó Zamora e instó a la unidad de los bolivianos.