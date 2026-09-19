COB rechaza el “dieselazo” y convoca a ampliado nacional

La Central Obrera Boliviana (COB) rechazó este sábado el Decreto Supremo 5716 que elimina la subvención al diésel y convocó de manera inmediata a un ampliado nacional de emergencia para definir medidas de lucha, según un reporte de Unitel.

El pronunciamiento, emitido este 19 de septiembre, responsabiliza directamente al Ejecutivo por la convulsión social que pueda generarse al considerar que la nueva norma afecta a distintos sectores y a la población vulnerable.

“El Gobierno es el único responsable de la inestabilidad social y de las acciones de movilización que las bases determinen tomar en defensa del pan y la dignidad del pueblo”, señala el documento, en el que no se coloca la fecha de cuándo se desarrollará el ampliado.

El Gobierno eliminó la noche del viernes la subvención al diésel, por lo que el precio inicial de este litro de este combustible pasó a ser Bs 17,95 y en adelante se calculará con parámetros internacionales.