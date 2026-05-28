Cochabamba, pionera en contar con un Banco de Leche Materna

Cochabamba
Evelyn Rojas
Publicado el 28/05/2026 a las 8h22
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Cochabamba dio ayer un paso esencial en salud materno infantil con la inauguración de la infraestructura del primer Banco de Leche Materna del departamento y del país, ubicado en el Hospital Materno Infantil “Germán Urquidi”, en un acto con la presencia del gobernador Leonardo Loza.

La actividad se desarrolló en el marco del aniversario del Hospital Materno Infantil, que conmemora 103 años del origen de la maternidad y 73 años de historia como hospital independiente, reafirmando su compromiso con la atención integral de madres y niños, según la Gobernación.

El Gobernador destacó la importancia de este proyecto para la salud pública y valoró el trabajo coordinado entre el Servicio Departamental de Salud (Sedes) y el Hospital Materno Infantil.

“Hoy hemos presenciado la inauguración de esta infraestructura, como primera infraestructura para banco de leche, no solo en Cochabamba, sino a nivel nacional. El equipamiento está en camino”, manifestó.

El director del Materno Infantil, Antonio Pardo, explicó que el proyecto fue gestionado durante más de 15 años y permitirá fortalecer la atención de recién nacidos prematuros y bebés en terapia intensiva neonatal.

“Este banco de leche no solo es para el materno, sino para todo el departamento, porque se va a distribuir leche para los  prematuros, para los niños operados y para aquellos cuyas madres no pueden amamantarlos”, señaló.

El director informó además que el banco de leche tendrá un costo de Bs 2 millones y contará con más de 200 ítems de equipamiento, cuya adquisición se encuentra en proceso a través del Ministerio de Salud.

“Los niños que reciben leche materna tienen una recuperación mucho más rápida que aquellos que consumen leche artificial. Este proyecto ayudará a salvar vidas y mejorar la recuperación de los bebés prematuros” de todo el departamento, afirmó Pardo.

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