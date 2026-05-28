FBF define que se jueguen dos partidos en Cochabamba y suspende el clásico nacional

El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa ayer anunció que, entre mañana, el sábado, domingo y lunes se jugarán cuatro partidos válidos para la décima fecha del campeonato todos contra todos. Además, oficializó que se suspende el choque entre The Strongest y Bolívar, el clásico nacional estaba programado para el domingo en el estadio Hernando Siles (17:15).

“Hicimos hasta lo imposible para que se juegue la mayor cantidad de partidos. Tras los informes técnicos de Entel y Mediapro, se jugarán cuatro partidos”, dijo Costa en contacto con los periodistas, ante las consultas si se programarán encuentros de la décima fecha.

Con ese anticipo está confirmado que se jugarán los siguientes encuentros: Mañana se enfrentarán los equipos de San Antonio Bulo Bulo con Guabirá en el estadio Félix Capriles, de Cochabamba (15:00). Mientras que el sábado jugarán ABB con Always Ready, en el Municipal, de El Alto (15:00).

En tanto que el domingo en Santa Cruz de la Sierra jugarán Oriente Petrolero con Blooming, en el estadio Ramón Aguilera Costas (19:30). Finalmente, el lunes en Cochabamba rivalizarán FC Universitario con Aurora (20:00).

Más datos

Con las declaraciones del titular de la FBF, se confirma que se reprogramarán cuatro encuentros, entre ellos el clásico nacional, además de los choques entre Totora Real Oruro con Gualberto Villarroel-SJ, Real Tomayapo con Independiente y Real Potosí con Nacional Potosí.

“Estamos haciendo lo posible para cumplir todos lo que se planificó para esta gestión”, continuó. Ante la consulta de que si es factible suspender el campeonato dijo “sería un perjuicio mayor al que estamos atravesando, así que trataremos de darle viabilidad a la mayor cantidad de partidos de la División Profesional”.

Finalmente, el dirigente dijo que se comunica regularmente con el titular de la Conmebol, Alfredo Dominguez quien, dijo, se encuentra preocupado por la situación complicada en el país por los conflictos sociales.

“Vamos a tener una reunión privada, yo estoy trasladándome al exterior, así que voy a tener una reunión con el presidente (Domínguez) que me ha llamado de manera personal para hacerme algunas consultas sobre la situación en el país”, finalizó.

Los conflictos sociales han impactado en los clubes, que son conscientes del deterioro económico de las familias.