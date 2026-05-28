Ensamble Khuska interpreta “Cuecas bolivianas”

Cultura
Redacción Central
Publicado el 28/05/2026 a las 8h32
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El segundo concierto de la temporada del Ensamble Khuska, de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), se lleva a cabo hoy (19:30) en el aula magna de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Eduación de esa casa de estudios, con ingreso gratuito para el público.

“Canciones bolivianas” se llama el recital que desplegará Khuska con la dirección de Giovanni Silva, quien explicó que en este concierto se incluyen molodías nacionales para coro mixto y orquesta, versión del maestro Alberto Villalpando, revisada en 2012, como también algunos coros de ópera como Va pensiero (Vuelas pensamiento), y Vide le fosche notturne (Miren las sombras nocturnas) de G. Verdi (1813-1901), además, un coro de zarzuela Por ser la virgen de la paloma.

Las obras

Silva explicó que Alberto Villalpando es una de las figuras centrales de la música contemporánea boliviana y latinoamericana. En su identidad sonora articula elementos de la tradición andina con técnicas de la música contemporánea europea del siglo XX; su lenguaje musical se caracteriza por representar sonoramente la geografía boliviana.

“En su tratamiento del sonido como espacio, el tiempo musical parece expandirse lentamente; esta sensación de contemplación esta vincula con su interés de representar musicalmente el paisaje andino, su resonancia”, comentó.

Silva dijo que las “Canciones bolivianas”, corresponden a una serie de arreglos y reelaboraciones sinfónico-corales de música tradicional boliviana. “Es un trabajo de reinterpretación orquestal y coral de repertorio popular y nacional boliviano”, puntualizó.

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