Cocaleros se aglomeran en el ingreso a Umopar en Chimoré

Durante el corte de energía eléctrica en parte del trópico de Cochabamba, cocaleros y comunarios instalaron una vigilia y prendieron llantas en el ingreso del comando de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) en Chimoré, donde están acuartelados los efectivos de esa unidad policial de lucha contra el narcotráfico, informó Unitel a las 21:47 de la noche de este miércoles.

Menos de una hora más tarde, a las 22:37, un mensaje publicado en la cuenta de Facebook de Radio Kausachun Coca (RKC), afirmaba que “después de 2 horas y 20 minutos, se restablece el servicio de energía eléctrica en el Trópico”.

De acuerdo con la información preliminar, inmediatamente después de registrarse los cortes de energía, grupos de cocaleros llegaron hasta puertas del comando e instalaron la vigilia, mientras encendían llantas como medida de protesta. La situación fue observada de cerca por efectivos policiales que permanecen atentos ante cualquier eventualidad.

El corte de energía ocurrió al promediar las 19:50, lo que encendió las alarmas de los dirigentes, quienes apuntan a que es un plan de parte del Gobierno nacional para dictar un estado de sitio y capturar al expresidente Evo Morales.

Desde la unidad policial informaron que todo el personal se encuentra al interior del comando resguardando las instalaciones de Umopar y en estado de alerta para evitar cualquier intento de ingreso o hechos de violencia en la zona.

Asimismo, fuentes policiales indicaron que por medios de comunicación locales y redes sociales se está difundiendo información falsa, sobre la presunta captura de Morales, por lo que más personas están congregándose en el lugar.

Otros mensajes publicados por RKC, antes y después del restablecimiento del suministro de energía eléctrica, dan cuenta de bloqueos “en todo el trópico” y muestran fotografías de gente en la carretera, fogatas y piedras sobre el asfalto.