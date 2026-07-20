Cartelera: Una semana con diversas actividades culturales

Cultura
Edwin Fernández Rojas
Publicado el 20/07/2026 a las 8h58
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Espectáculos culturales para todos los gustos tiene en cartelera cochabambina para la semana 30 del año , destacando la presentación de NOVA Filarmónica.

LUNES 20

En el tradicional lunes de cine, la Alianza Francesa de Cochabamba proyecta el filme “Le Beau Serge”, del director Claude Chabrol. La función comienza a las 19:00 en la sala Christian Valbert.

MARTES 21

Kizuna Teatro pone en escena la obra “Almas en desgracia”, en el teatro José María Achá, desde las 19:30

MIÉRCOLES 22

NOVA Filarmónica lleva adelante la "Sinfonía de Historias Inolvidables" en el icónico teatro José María Achá, desde las 19:30. El espectáculo musical se replica el jueves en el mismo horario y escenario.

JUEVES 23

La galería de arte del Palacio Portales inaugura “Reabrir mundos”, exposición internacional de la Escuela de Bellas Artes de París. La exhibición abre a las 19:00 y el ingreso es gratuito.

Se estrena en las salas de cine de Cochabamba el filme “En la zona gris”, del director Guy Ritchie.

VIERNES 24

Omega presenta “Danza sin fronteras” en el teatro José María Achá, a partir de las 19:30.

SÁBADO 25

The Mask presenta el tributo especial a Kudai, Airbag y PXNDX. El espectáculo musical arranca a las 19:30.

La Tribu despliega el “Festival de Danzas Urbanas Invierno 2026” en el teatro Adela Zamudio, desde las 19:30.

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