Paz admite que hará cambios en su gabinete, pero no implica una crisis

País
Redacción Central
Publicado el 23/07/2026 a las 7h59
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El presidente del Estado, Rodrigo Paz, declaró ayer  que “vamos a ir haciendo cambios” en el gabinete de ministros y dijo que estas decisiones no son una expresión de una crisis en su equipo de colaboradores.

Las  declaraciones del Presidente surgen en medio de rumores  que aseguran la salida del gabinete del actual ministro de  la  presidencia,  José Luis Lupo  y de una pugna abierta con el jeje de la Alianza Unidad, Samuel Doria Medina.

“Con respecto al gabinete, tenemos un trabajo que estamos haciendo. De hecho, aquí hay un nuevo ministro, el ministro de Defensa (Ernesto Justiniano) lleva unas semanas en el puesto y hace unas semanas atrás indiqué que vamos a ir haciendo cambios”, dijo Paz Pereira ayer en  Tarija.

En tanto, Doria Medina reveló que Lupo, quien fue su candidato a la vicepresidencia durante la elecciones 2025, está de salida del Gobierno y que, en los primeros meses de gestión, fue marginado del Gabinete de Crisis creado en medio del bloqueo de carreteras de más de 50 días.

Doria medina agregó que muchas de sus iniciativas fueron frenadas y que no encaja con los grupos de confianza del presidente Rodrigo Paz.

Sostuvo que es “muy desmotivador” trabajar y que no se tome en cuenta su trabajo.

Doria Medina, en entrevista con Erbol, afirmó que “para el que sabe leer entre líneas, Lupo está de salida; será mañana, será pasado, pero Lupo está de salida”.

Paz Pereira sumó seis cambios en su gabinete ministerial tras ocho meses de gestión. Las modificaciones afectaron carteras como Hidrocarburos y Energías; Trabajo, Empleo y Previsión Social; Defensa; Educación; y Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía.

Renuncia

El analista político Marco Fuentes afirmó, a Urgente.bo, que las autoridades afines aDoria Medina, deben renunciar a sus cargos por ética y responsabilidad, tras la ruptura de Paz y el excandidato a la presidencia.

“Creo que por ética y por responsabilidad, las autoridades que han ingresado con Samuel o por lo menos sugeridos por Samuel y que son del entorno de Samuel, que además lo han hecho público el propio Samuel, el jefe, el vocero de Unidad, Roberto Moscoso, tendrían que renunciar por ética”, sostuvo Fuentes a Urgente.bo.

Para el experto, esta decisión será acertada si realmente, desde Unidad, ya no desean ser parte responsable de lo “bueno o lo malo” que haga el Gobierno.

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