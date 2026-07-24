Miss Bolivia. 29 aspirantes tras la corona

Espectáculos
Edwin Fernández Rojas
Publicado el 24/07/2026 a las 8h58
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Tras 16 días intensos de preparación, sesiones fotográficas, la entrega de títulos previos y viajes, las 29 aspirantes a conquistar la corona de Miss Bolivia Universo esperan expectantes el momento de la elección, prevista para mañana (20:00) en el salón Sirionó de la Fexpocruz, en Santa Cruz de la Sierra.

Si bien algunas de las candidatas llegan con el rótulo de “favoritas” a la gala final por los puntos que cosecharon en la fase precedente, el panorama puede cambiar en el escenario puesto que dependerá del despliegue que tengan en la pasarela y el proyecto social que tienen planeado materializar, si es que alguna de ellas es coronada como la sucesora de la beniana Yessica Hausermann Buhler , Miss Bolivia 2025.

De acuerdo al informe de Promociones Gloria, organizadora de Miss Bolivia uNIVERSO, Adriana Laime (Miss Residentes Italia) lidera la clasificación que se elaboró en base a los títulos previos entregados. Le sigue Bianca Cruz (Miss Santa Cruz), Eri Miyasato (Señorita Santa Cruz) y Kaori Hernández (Miss Residentes Japón).

Al margen de la evluación de los integrantes del jurado, la votación del público mediante las redes sociales de Promociones Gloria es determinante para que una de ellas conquiste el pase directo al top 12 del certamen .

La 75ª versión de Miss Universo se llevará a efecto en en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, el 24 de noviembre de este año.

El calendario arrancará el 21 de noviembre con el National Costume Show, celebración donde las delegadas de más de 130 países desfilarán con creaciones alegóricas a las culturas y tradiciones de sus países.

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