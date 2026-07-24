La Copa Bolivia comienza el 19 de agosto bajo el control de la FBF

Contra viento y marea finalmente se oficializó el desarrollo del certamen denominado Copa Bolivia, que se jugará a partir del 19 de agosto y finalizará el 2 de diciembre. El torneo forma parte del calendario nacional para los clubes profesionales, bajo el control de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

El campeonato fue presentado la noche del miércoles en un acto protocolar, ocasión en la que se conoció que no todos los dirigentes de los clubes están de acuerdo con el desarrollo de este evento, pero también fueron claros al reconocer que ya firmaron “y no hay vuelta que dar”.

Rafael Paz, presidente del club Guabirá, dijo que es “inhumano jugar entre semana, los jugadores no tienen la recuperación que necesitan. Lo ideal para los equipos cruceños es jugar de domingo a domingo. Lo mejor habría sido no jugarlo, pero hay un contrato y debemos respetarlo”.

El torneo se jugará a partir del miércoles 19 de agosto, el rol de partidos se conocerá en el curso de los siguientes días, pero los grupos ya fueron definidos tras un sorteo que estuvo a cargo de la Dirección de Competiciones de la FBF.

“Son 78 partidos, un 90 por ciento se jugarán entre semana, también habrá encuentros en fechas FIFA (amistosos)”, explicó el director de Competiciones de la FBF, Klaus von Landwust.

Con relación a la Copa Bolivia 2025, esta nueva versión tuvo algunos cambios. En la primera fase, se jugarán compromisos de ida y vuelta, además de los clásicos interseries, por lo que habrá 10 jornadas en la etapa inicial.

De esta fase se clasificarán los dos mejores de cada grupo para jugar los cuartos de final, después semifinal y la final. “Tendremos clásicos interseries, próximamente daremos a conocer el rol de partidos”, agregó el funcionario de la FBF.

Forman parte de la serie A los clubes San Antonio Bulo Bulo, ABB, Aurora y Real Potosí, mientras que en el B figuran Always Ready, Totora-Real Oruro, Real Tomayapo y Nacional Potosí

En tanto que la serie C está integrada por Guabirá, Oriente Petrolero, The Strongest y FC Universitario. Finalmente, en el D aparecen Bolívar, Gualberto Villarroel-SJ, Blooming e Independiente.

De acuerdo con la convocatoria el campeón de la Copa Bolivia se clasificará a la Libertadores de 2027 como Bolivia 3, mientras que el segundo participará en la Copa Sudamericana en calidad de Bolivia 1.

Las llaves de la segunda fase fueron previamente aprobadas.

Clubes

Bolívar, The Strongest, Blooming, Oriente Petrolero, Always Ready y el resto de los equipos de la División Profesional ya conocen a sus rivales para la fase de grupos. El certamen otorgará cupos a torneos internacionales para los ganadores del campeonato.