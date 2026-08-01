La Paz inicia la festividad del Señor Jesús del Gran Poder con el desfile de autoridades

La ciudad de La Paz dio inicio este sábado a la entrada folclórica en honor al Señor Jesús del Gran Poder, la mayor expresión cultural de los Andes, con el desfile de autoridades nacionales, municipales y representantes de la Asociación de Conjuntos Folclóricos del Gran Poder (ACFGP), en el inicio de una jornada que reunirá a 74 fraternidades.

La festividad, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, congrega a miles de danzarines, músicos y espectadores que participan en una de las manifestaciones culturales, religiosas y folklóricas más importantes de Bolivia.

La comitiva oficial estuvo encabezada por el ministro interino de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía interino, Fernando Aramayo; el viceministro de Culturas, Javier Escalier; el alcalde de La Paz, César Dockweiler; además de otras autoridades municipales y directivos de la Asociación de Conjuntos Folclóricos del Gran Poder.

Durante la jornada, las fraternidades recorrerán el trayecto tradicional de la entrada, mostrando la riqueza de las danzas bolivianas, la música, la vestimenta y las expresiones de fe y devoción al Señor Jesús del Gran Poder, en una celebración que también dinamiza la economía local mediante el turismo, el comercio y los servicios.