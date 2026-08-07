El desabastecimiento de diésel no da tregua en el eje central, afectando a los usuarios incluso durante el feriado largo

País
Unitel
Publicado el 07/08/2026 a las 11h49
ESCUCHA LA NOTICIA

En medio de un feriado largo por el aniversario patrio, el país continúa afectado por la escasez de diésel y las extensas filas en los surtidores del eje central persisten, lo que dificulta incluso los viajes y otras actividades de turismo.

El panorama es prácticamente el mismo en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, donde varios vehículos, principalmente del transporte pesado, esperando por largas horas e incluso días, para poder abastecerse.

En Santa Cruz, en un surtidor que se encuentra cerca del quinto anillo y Doble Vía a La Guardia, en la zona sur de la ciudad, se presenta una larga fila de motorizados que incluso pasa el cuarto anillo.

En el lugar, durante las primeras horas de este viernes, llegó un carro cisterna para abastecer de diésel, sin embargo, los encargados aseguran que, pese a ello, las colas no cesan ya que existe gran cantidad de camiones, buses y demás vehículos que esperan cargar.

En la ciudad de El Alto, La Paz, la situación es similar, por ejemplo, en una estación de servicio ubicada muy cerca de la Terminal Metropolitana, no hay diésel ni gasolina, mientras que una enorme fila de buses, camiones y otros vehículos, esperan para poder abastecerse.

En este lugar, hay varios vehículos de transporte pesado que deben llevar carga hasta los puertos de Perú y Chile, mientras que los choferes aseguran que se encuentran retrasados lo que les representa multas y sanciones.

Asimismo, en los surtidores de Cochabamba también hay colas de motorizados que buscan diésel, principalmente sobre la avenida Blanco Galindo, un carburante que está escaso desde hace ya varias semanas.

Esto ha ocasionado que las filas se extiendan a lo largo de esta transitada vía la cual incluso ha llegado hasta ocasionar accidentes de tránsito contra los vehículos que están parados a un lado de la calle.

Existía un compromiso de parte de las autoridades para ir regularizando el abastecimiento del combustible de a poco, sin embargo, pese al pasar de los días esto no ha sucedido hasta el momento.

Los conductores esperan que finalmente se encuentre una solución.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más compartido

1
Choferes esperan tres días por diésel y el ministro ratifica intervención de la ANH
2
Policía Federal de Brasil: Bolivia antes facilitaba la operación de facciones criminales, “hoy está cambiando”
3
Bolivia entra en la élite Michelin con Teko
4
Evo Pueblo convoca a congreso para garantizar su participación en las próximas elecciones
5
Policía de Brasil: el “Piñas” era parte de un grupo armado y altamente violento

Más en País

09/08/2026
Evo Pueblo convoca a congreso para garantizar su participación en las próximas elecciones
La organización determinó este domingo en una reunión que se desarrolló este domingo en el trópico elaborar una agenda política que contempla la convocatoria a...
Ver más
08/08/2026
Gesto humano: Fiscal General visita el asilo en Vallegrande
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca Montenegro, cambió el despacho por los pasillos de un centro para adultos mayores en Vallegrande, donde hoy entregó...
Ver más
La madrugada del 6 de agosto, un voraz incendio se desató en la feria Barrio Lindo, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, movilizando de inmediato a equipos de bomberos que desde las primeras...
Ver más
07/08/2026
La solidaridad de los cruceños que llevan agua y alimentos a los bomberos que luchan en Barrio Lindo
Pese a la lluvia registrada durante la madrugada y la mañana de este viernes, el incendio en el mercado de la Feria Barrio Lindo continúa activo y persiste el riesgo de colapso de la infraestructura...
Ver más
07/08/2026
Lluvia no apaga incendio en Barrio Lindo y advierten riesgo de posible colapso
Este viernes 7 de agosto se lleva a cabo la tradicional Parada Militar en la ciudad de El Alto, en homenaje a los 201 años de las Fuerzas Armadas de Bolivia.
Ver más
07/08/2026
Las Fuerzas Armadas celebran su aniversario 201 con una Parada Militar en El Alto
El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, general Víctor Hugo Balderrama, ratificó que esa institución, junto a la Policía, resguardarán la estabilidad del Gobierno "democráticamente y...
Ver más
07/08/2026
Comandante de las FFAA ratifica que defenderá la estabilidad del Gobierno: "La voluntad del pueblo no se negocia"
En Portada
09/08/2026 Seguridad
Policía Federal de Brasil: Bolivia antes facilitaba la operación de facciones criminales, “hoy está cambiando”
La Policía Federal de Brasil percibe un cambio en la política de seguridad de Bolivia frente a las organizaciones criminales que operan en la frontera. Un...
vista
09/08/2026 País
Evo Pueblo convoca a congreso para garantizar su participación en las próximas elecciones
La organización determinó este domingo en una reunión que se desarrolló este domingo en el trópico elaborar una agenda política que contempla la convocatoria a...
vista
09/08/2026 Seguridad
La Fiscalía activa investigación por biocidio de un jaguar en Guayaramerín
El Fiscal Departamental de Beni, Alexander Mendoza Santeyana, informó que el Ministerio Público investiga un hecho de biocidio y porte o portación ilícita de...
vista
09/08/2026 Fútbol Int.
Messi despidió a su padre junto a su familia en Rosario
Con la presencia de Lionel Messi, amigos, allegados y toda su familia, culminó el último adiós a Jorge Messi en el cementerio El Prado de Rosario.
vista
09/08/2026 Economía
El asedio armado de los “jukus” es casi diario en Huanuni
La actividad de los ladrones de mineral, conocidos popularmente como “jukus”, se ha convertido en una amenaza de carácter permanente para los operadores...
vista
09/08/2026 Seguridad
Dos atracos contra surtidores de Santa Cruz movilizan a la Policía
Un segundo atraco en un surtido de la ciudad de Santa Cruz, ubicado en la zona del kilómetro 8, de la Doble Vía a La Guardia, ocurrido la madrugada de este...
vista
Actualidad
Quillacollo fue escenario ayer de un encuentro de fe que reunió a más de 30 advocaciones marianas en el Santuario de la...
Ver más
09/08/2026 Cochabamba
Advocaciones llegadas de Bolivia y el mundo abren la festividad de Urkupiña
Mucho antes de que las bandas comiencen a sonar, los talleres de bordado trabajan intensamente para dar forma y...
Ver más
09/08/2026 Cochabamba
Talento de artesanos brilla en la confección de trajes para danzarines en Urkupiña
La Festividad de la Virgen de Urkupiña no solo se consolida en el templo de San Ildefonso o en la peregrinación al...
Ver más
09/08/2026 Economía
El baile también es una forma de devoción a la Virgen de Urkupiña
Son las imágenes de los miles de devotos de la Virgen de Urkupiña que año tras año demuestran su fe los días 14,15 y 16...
Ver más
09/08/2026 Cochabamba
La fe y devoción se imponen al progreso y comercio
Deportes
Con la presencia de Lionel Messi, amigos, allegados y toda su familia, culminó el último adiós a Jorge Messi en el...
Ver más
09/08/2026 Fútbol Int.
Messi despidió a su padre junto a su familia en Rosario
Bolívar ganó a Aurora por 4-2 anoche en Cochabamba, en un partido en el que tomó mayor ritmo en la segunda etapa y...
Ver más
09/08/2026 Fútbol
Bolívar vence a Aurora y se coloca segundo en el campeonato
Jorge Messi, el padre de Lionel Andrés Messi, murió anoche, a las 22, en un sanatorio de la ciudad de Rosario, en...
Ver más
08/08/2026 Fútbol Int.
Murió Jorge Messi, el papá de Lionel Messi
Gianni Infantino tiene quien lo defienda.
Ver más
07/08/2026 Fútbol Int.
Sudamérica blinda su apoyo a Infantino y le pide 18 partidos para el Mundial 2030
Doble Click
La festividad de la Virgen de Urkupiña trasciende las danzas, la música y el desborde folclórico; es, en su esencia...
Ver más
09/08/2026 Cultura
Esther Balboa y la mirada antropológica del misterio de Urkupiña, en Podcast Los Tiempos
La literatura occidental hizo de la ceguera, por lo menos, cinco cosas distintas: revelación, como en Tiresias;...
Ver más
09/08/2026 Cultura
“El ejército ciego”, la novela con la que David Toscana ganó el Premio Alfaguara
El chef Hans Lange Rodríguez conquistó una estrella Michelin para Teko, su restaurante en Essen, Alemania, y sitúa...
Ver más
09/08/2026 Vida
Bolivia entra en la élite Michelin con Teko
Las obras del reconocido escritor boliviano Homero Carvalho Oliva serán traducidas al árabe por la Editorial Sira, de...
Ver más
06/08/2026 Cultura
Editorial egipcia traduce al árabe las obras de escritor Homero Carvalho Oliva