El desabastecimiento de diésel no da tregua en el eje central, afectando a los usuarios incluso durante el feriado largo

En medio de un feriado largo por el aniversario patrio, el país continúa afectado por la escasez de diésel y las extensas filas en los surtidores del eje central persisten, lo que dificulta incluso los viajes y otras actividades de turismo.

El panorama es prácticamente el mismo en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, donde varios vehículos, principalmente del transporte pesado, esperando por largas horas e incluso días, para poder abastecerse.

En Santa Cruz, en un surtidor que se encuentra cerca del quinto anillo y Doble Vía a La Guardia, en la zona sur de la ciudad, se presenta una larga fila de motorizados que incluso pasa el cuarto anillo.

En el lugar, durante las primeras horas de este viernes, llegó un carro cisterna para abastecer de diésel, sin embargo, los encargados aseguran que, pese a ello, las colas no cesan ya que existe gran cantidad de camiones, buses y demás vehículos que esperan cargar.

En la ciudad de El Alto, La Paz, la situación es similar, por ejemplo, en una estación de servicio ubicada muy cerca de la Terminal Metropolitana, no hay diésel ni gasolina, mientras que una enorme fila de buses, camiones y otros vehículos, esperan para poder abastecerse.

En este lugar, hay varios vehículos de transporte pesado que deben llevar carga hasta los puertos de Perú y Chile, mientras que los choferes aseguran que se encuentran retrasados lo que les representa multas y sanciones.

Asimismo, en los surtidores de Cochabamba también hay colas de motorizados que buscan diésel, principalmente sobre la avenida Blanco Galindo, un carburante que está escaso desde hace ya varias semanas.

Esto ha ocasionado que las filas se extiendan a lo largo de esta transitada vía la cual incluso ha llegado hasta ocasionar accidentes de tránsito contra los vehículos que están parados a un lado de la calle.

Existía un compromiso de parte de las autoridades para ir regularizando el abastecimiento del combustible de a poco, sin embargo, pese al pasar de los días esto no ha sucedido hasta el momento.

Los conductores esperan que finalmente se encuentre una solución.