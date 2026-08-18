Consulado de Bolivia activa asistencia y refugios para connacionales tras alerta por lluvias y aluviones en Antofagasta

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Publicado el 18/08/2026 a las 12h07
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Ante la alerta climática en la comuna de Antofagasta, en el país vecino de Chile, la colectividad boliviana, mediante el Consulado Boliviano, sostiene comunicación, asistencia, comparte información y habilita espacios de resguardo común.

«Las autoridades, tanto municipales, como regionales, todo en conjunto se preocuparon y sacaron un comunicado a toda la población; entonces, nosotros, como corresponde, nos toca comunicar con la colectividad boliviana», informó el cónsul boliviano en Antofagasta, Efrain Balderas.

Debido a las inclemencias climáticas en la región norte de Chile, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres declaró alerta amarilla en las comunas de Taltal, Antofagasta, Mejillones y Tocopilla, donde las precipitaciones pluviales del lunes y martes tendrán tormentas eléctricas, vientos y nevazones en la cordillera de la costa y el Litoral.

Balderas aseguró que la colectividad boliviana cuenta con sedes en diferentes campamentos, que estarán habilitadas para refugiar a posibles connacionales damnificados, de acuerdo a un boletín institucional.

«También la municipalidad ha preparado puntos de emergencia, lo que es el albergue. Si se diera todo esto, hay que cumplir el protocolo para acudir al llamado de la autoridad, para poder orientar y salir de manera ordenada», explicó el representante diplomático.

Según la evaluación que hizo el Servicio Nacional de Geología y Minería, desde el domingo en la noche, se sostiene el nivel de alerta para Antofagasta y la probabilidad de aluvión y derrumbes es alta.

Debido a ello, la asistencia de estudiantes en escuelas y colegios quedó en pausa y el sistema de transporte público asumirá la reducción de circulación de vehículos como acción preventiva.

Los primeros chubascos comenzaron el domingo por la noche y para las primeras horas del lunes se calculó un caudal de 2,3 milímetros de agua, que fue suficiente para dejar calles anegadas y se reportó el deslizamiento de material cerca del campamento Juanito Cruchaga. Para este martes se calcula un caudal de hasta 15 milímetros con lluvias.

De acuerdo con la información consultada, varias familias bolivianas viven cerca de las quebradas de los cerros, identificadas como zonas peligrosas. Estos asentamientos son conocidos como «tomas» ilegales.

Al respecto, Balderas advirtió de su peligro, "porque se ha visto, el cerro no tiene árboles y cuando cae la lluvia se viene la tierra". "Toda la información que han dado las autoridades, también les llega a ellos. No solamente es la comunidad boliviana, sino todos los migrantes están viviendo allí», dijo.

En la capital antofagastina viven al menos 25.000 connacionales, según datos del censo de población en Chile, de 2024.

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