Nadia Beller estaría con cuatro semanas de embarazo

Fuentes consultadas por Urgente.bo señalaron que la abogada y activista Nadia Beller, quien fue víctima de un ataque armado la noche de este lunes en Santa Cruz, lleva cuatro semanas de embarazo.

El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, David Gómez, indicó que Beller y su pareja, el asesor del presidente Rodrigo Paz, Fernando Cerimedo tuvieron problemas sentimentales antes del hecho. Por lo que el hombre fue arrestado la madrugada de este martes y será investigado para determinar si tiene implicancia o no en el crimen.

Asimismo, Gómez informó que la abogada se sometió a una cirugía de emergencia tras el ataque, en la que le extrajeron tres balas del pecho y afirmó que se encuentra estable. “De acuerdo a la información preliminar que se tiene, tendrían tres impactos de proyectiles de arma de fuego”, sostuvo.

Por último, señaló que están a la espera de las declaraciones informativas de ambos, Cerimedo y Beller, y añadió que de manera inicial el caso será investigado por tentativa de asesinato, pero no descartan que la tipificación cambie a tentativa de feminicidio si se encuentran más elementos.

Por su parte, la Fiscalía indicó que el caso fue puesto en reserva, mientras se avanzan con las investigaciones.