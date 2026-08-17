Sectores cuestionan el DS 5676 y advierten efectos en precios y abastecimiento

El Decreto Supremo 5676, que establece un precio referencial para la comercialización de diésel a grandes consumidores, generó distintas reacciones entre sectores productivos, cooperativas mineras, transportistas, legisladores y empresarios, que plantearon observaciones y advirtieron posibles efectos sobre el abastecimiento y los costos de producción.

Desde la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco) señalaron que existen más de 35 cooperativas que son clientes (Graco), más de 118 clientes directos y más de 500 cooperativas que corresponden a usuarios directos. El sector rechazó la nueva disposición y pidió al Gobierno una reunión para analizar sus efectos sobre las cooperativas mineras.

"Rechazamos este decreto supremo porque afecta a las cooperativas", afirmó Wilson Alanoca, presidente del sector, quien cuestionó además que empresas privadas estarían comercializando diésel entre Bs 16,50 y Bs 17 por litro, frente al precio referencial inicial de Bs 18 establecido por la norma.

Cadetran afirma que filas no desaparecerán

Desde la Cámara Departamental del Transporte Pesado (Cadetran) consideraron que el decreto permitirá a sectores como la agroindustria, minería y construcción adquirir combustible directamente de YPFB, pero advirtieron que las filas en las estaciones de servicio continuarán mientras se mantenga la diferencia de precios.

"Las filas van a continuar", sostuvo Álvaro Ayllón, presidente de Cadetran La Paz, quien también alertó que la permanencia del precio de Bs 9,80 para determinados consumidores puede favorecer la continuidad de un mercado negro de combustible y su reventa en otras zonas del departamento.

En este sentido, sectores que trabajan con socios usuarios de combustible y diésel, sostienen que este incremento significaría un perjuicio respecto al costo de vida para los bolivianos. Refieren a que, si existe mayor inversión en el combustible, un incremento de precios en productos, alimentos y otros se percibiría por completo.