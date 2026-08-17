Muestras de devoción a la virgen en el Calvario

Ayer se vivió una de las jornadas más emotivas y significativas de la festividad de la Virgen de Urkupiña. Desde las primeras horas de la mañana, cientos de familias y peregrinos emprendieron el camino hacia el Calvario, en el cerro de Cota, Quillacollo, movidos por la fe, la devoción y el deseo de cumplir sus promesas a la Mamita de Urkupiña.

Tras la caminata, miles de devotos llegaron hasta el Santuario Virgen de Urkupiña, convertida en un punto de encuentro religioso y cultural. Muchos llevaban consigo imágenes de la Virgen María, flores, crucifijos y velas, mientras esperaban el inicio de la celebración eucarística.

Durante la misa se vivieron momentos de profunda emoción. Los cantos y las oraciones acompañaron una jornada en la que algunos peregrinos se arrodillaron, otros elevaron sus plegarias con lágrimas y algunos permanecieron en silencio entregando sus peticiones y agradecimientos a la mamita.

Unidad

En su mensaje, el arzobispo de Cochabamba, monseñor Óscar Aparicio Céspedes, invitó a los fieles a abrir el corazón y destacó la presencia de Dios a través de María.

“Esta grandeza de Dios se manifiesta hoy aquí, en la Virgen María, en nuestra Mamita de Urkupiña. Pero se manifiesta también y quiere hacerlo a través de cada uno de nosotros que estamos aquí, que hemos peregrinado, que somos devotos. Queremos que se haga visible esta palabra a través de nuestra sencillez y nuestra humildad”

Aparicio también recordó que el amor de Dios alcanza a todos y llamó a que este encuentro de fe sea un espacio de unidad entre los bolivianos.

“Dios ha querido llegar a todos y cada uno de los seres humanos en este mundo y, por tanto, a nosotros. Y que en este lugar de verdad sea la reintegración también de nosotros como pueblos, como nación. Que sea el señor que nos ayude a todos y cada uno de nosotros”Tras la celebración, los

peregrinos recibieron la bendición entre abrazos y rostros emocionados, en un encuentro de fe para agradecer, pedir y renovar sus promesas ante la Mamita.