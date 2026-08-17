En cinco semanas, el boliviano perdió 25 % de su valor por el dólar

Una persona mostró su sorpresa cuando fue a comprarse un nuevo celular en la calle Uyustus, en La Paz, debido a que el que tenía se lo robaron. “Los precios están por las nubes, suben más rápido que la espuma de cerveza”, asegura con algo de ironía. Luego que el Banco Central (BCB) determinará pasar del tipo de cambio fijo al flexible la cotización del dólar pasó de 9,73 a cerca de 12 bolivianos, lo que representa una depreciación del boliviano de casi un 25 por ciento.

Si bien se observó una leve disminución en su cotización, esta rebaja no se ha reflejado de inmediato en los productos importados, principalmente. El salto de 9,73 a 12,15 bolivianos en 34 días representó un incremento del 24,87 por ciento, según el estudio que realizó el Centro de Estudios Económicos (CEES), “no estamos ante una simple fluctuación, sino frente a un cambio estructural de régimen monetario”, aseguran sus especialistas.

El estudio identificó que, en 34 días, es decir entre el 27 de junio y 31 de julio cuando el dólar se cotizó en 12,15 bolivianos el tipo de cambio oficial se depreció casi en una cuarta parte de su valor. Consideran que el “dato más grave” es que la curva no es lineal, “es exponencial”. Mientras a inicios de julio el dólar subía apenas 10 centavos por semana, en la última semana de julio el salto fue de 78 centavos, casi ocho veces más.

Concluyen que este impacto se sintió más en los bolsillos, es decir que esta depreciación “erosiona inmediatamente el poder adquisitivo para bienes transables”, por ejemplo, un insumo importado que cuesta 100 bolivianos, bajo la inercia actual podría subir a 164 bolivianos en 60 días, lo que “afectará directamente el costo de vida de las familias y la competitividad de las empresas”.

Según algunos comerciantes que se dedican a la venta de línea blanca, estos incrementos representaron que algunos productos se encarezcan hasta en 400 bolivianos, es decir que el precio de las de cocinas o refrigeradores subieron entre 300 y 400 bolivianos. “Creo que hemos retornado al tiempo del bolsín”, asegura la se persona, quien a regañadientes tuvo que comprar su nuevo celular debido a que se dedica al comercio y es prácticamente su único medio de subsistencia.

El presidente del Banco Central (BCB), David Espinoza, anunció que esta entidad intervendrá cuando se registre una “sobrerreacción” en la cotización del dólar mediante una disposición que aprobó el Directorio. Asegura que los incrementos que se registraron recientemente están dentro los márgenes previsibles debido al cambio al modelo flexible y que con los recursos que se anunciaron por parte de organismos financieros se espera “normalizar” la cotización. “Si eso continua (el incremento) el Banco Central intervendrá en consecuencia”, sostuvieron los expertos.

Leve reducción

En criterio del analista económico, Luis Fernando Romero, esta intervención hará que se registre una leve reducción de la moneda estadounidense, pero considera que solo se podrá mantener si es que la entidad financiera logra acceder a dólares en efectivo. En caso contrario la tendencia alcista se mantendrá.

El Directorio del BCB emitió la Resolución 117/2026, en el que se establece que esta entidad podrá comprar y vender dólares a las entidades financieras para “mitigar” fluctuaciones no deseadas en el valor de esta moneda y además acumular reservas.

Aclara que esta determinación no implica determinar su cotización, “pero evitan tanto valores extremos como prácticas especulativas”, asegura un informe de esta entidad.

Últimas cotizaciones

El 31 de julio, el dólar se cotizó en Bs 12,15, su primer descenso se produjo el 1 de agosto, cuando llegó a Bs 12,13. El 4 de agosto se registró una nueva caída, al cifrar Bs 12,08.

La tercera baja se produjo el 5 de agosto, cuando la divisa norteamericana se cotizó en Bs 12,02.