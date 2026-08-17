Ensamble Anima Cantis estrena el concierto para Piano y Orquesta Op. 28

Cultura
Edwin Fernández Rojas
Publicado el 17/08/2026 a las 8h35
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Este sábado 22 de agosto, el Ensamble Orquestal Anima Cantis presenta su segunda temporada de conciertos 2026, con el estreno del recital para Piano y Orquesta Op. 28 del compositor Boliviano Juan Antonio Rojas Lazcano, interpretado por el pianista Miguel Ángel Carballo y la dirección del maestro Leonardo Alvarado Claros.

El evento musical se llevará a cabo en el teatro del Instituto “Eduardo Laredo” a partir de las 19:30 (19:00 ingreso del público).

La velada reunirá a la Academia Man Césped y al Instituto Eduardo Laredo, dos instituciones profundamente vinculadas a la formación musical de Cochabamba, para presentar el estreno del Concierto para Piano y Orquesta Op. 28. Un acontecimiento que marca un hecho histórico para Cochabamba y una oportunidad para descubrir una nueva obra del repertorio sinfónico boliviano desde su primera interpretación.

El reconocido director Leonardo Alvarado explicó que este acontecimiento reviste una trascendencia histórica para la ciudad de Cochabamba y para el país, puesto que se trata de la primera vez en la historia local que se estrena a nivel mundial una obra de estas características: un concierto para piano y orquesta escrito por un compositor boliviano contemporáneo.

“La interpretación estará a cargo del pianista Miguel Ángel Carballo, artista de reconocida trayectoria internacional, lo que otorga al evento un carácter de relevancia cultural y académica”, sostuvo.

Asimismo, dijo que la velada reunirá a músicos egresados y estudiantes del Instituto “Eduardo Laredo” y de la Academia Nacional de Música “Man Césped”, dos instituciones profundamente vinculadas a la formación musical de Cochabamba, para presentar el estreno del concierto para Piano y Orquesta Op. 28. Un acontecimiento que marca un hecho histórico para Cochabamba y una oportunidad para descubrir una nueva obra del repertorio sinfónico boliviano desde su primera interpretación.

En ese contexto, señalóque el concierto forma parte de la Plataforma Cultural Viva “Cien Años de Ausencia”, una iniciativa que acompaña el camino hacia el centenario del fallecimiento de Adela Zamudio (1928–2028), promoviendo espacios donde la creación artística contemporánea dialoga con el patrimonio cultural boliviano.

Reseña del concierto

El Concierto para Piano y Orquesta Op.28 del autor boliviano Juan Antonio Rojas se presenta en Cochabamba en calidad de estreno mundial. Además, el fruto intelectual y artístico de la Academia Man Césped y del Instituto Laredo se unen en este gran esfuerzo. El pianista solista, Miguel Carvallo (actual curso de Doctorado en EEUU) y el Director de Orquesta, Leonardo Alvarado, egresados de Man Césped. Los integrantes de la Orquesta Anima Cantis son ex alumnos de Man Césped e Instituto Laredo. También se presentará una serie de danzas bolivianas para piano y orquesta del mismo autor, docente de piano en el Instituto Laredo, Premio Nacional de Composición 2017, Premio Nacional de Cultura Adela Zamudio 2025 y ocho libros publicados con más de 150 obras registradas en Senapi.

Historia viva y motivo de orgullo para Cochabamba al convertirse en la segunda ciudad boliviana donde se estrena una obra de tal envergadura, después del estreno de la obra de Alberto Villalpando en la ciudad de La Paz.

El Ensamble Orquestal Anima Cantis es una orquesta sinfónica juvenil fundada en 2023 en Cochabamba, concebida como un espacio formativo, inclusivo y culturalmente comprometido. Su nombre, proveniente del latín “Anima Cantis” —Alma que canta— refleja la convicción de que cada interpretación es un acto profundamente humano y expresivo.

Desde sus inicios como un pequeño ensamble de cuerdas de 9 integrantes, ha evolucionado hasta convertirse en una orquesta completa con más de 40 jóvenes músicos, provenientes de diversas instituciones y contextos sociales.

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