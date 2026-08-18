Asamblea llama a interpelación al ministro Gabriel Espinoza

País
Redacción Central
Publicado el 18/08/2026 a las 8h50
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El vicepresidente Edmand Lara convocó ayer a sesión del Legislativo para las 10:00 de hoy,  para interpelar  al ministro de Economía, Gabriel Espinoza.

El llamado es  a solicitud de un pliego interpelatorio presentado por los diputados Ariel Checa Rodríguez, Mauricio Taboada Ortega, Felipe Daza Rodríguez y otros.

El objetivo de la interpelación es para que Espinoza responda a temas relacionados con la gestión pública, la política monetaria y la planificación macroeconómica.

A esto se suma que en los últimos días Espinoza fue blanco de cuestionamientos tras revelarse un documento de compraventa de un vehículo por un monto mucho menor que su costo. El problema fue atribuido a un tramitador y aclaró que compró el motorizado en Bs 350.000.

Espinoza explicó que el monto de Bs 50.000 consignado en el documento fue un error de la empresa importadora y aseguró que solicitó su rectificación. También informó que actualizó su declaración jurada para incorporar el vehículo y la deuda correspondiente.

La sesión de interpelación  permitirá a los legisladores formular las preguntas contempladas en el pliego interpelatorio y evaluar las explicaciones del Ministro, sobre los temas incluidos en el proceso de fiscalización.

También se observó que en su declaración jurada de bienes ante la Contraloría General del Estado no haya incorporado el vehículo que dijo que tenía y que vendió para, junto con un crédito, comprar el nuevo motorizado.

El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, defendió este lunes a su colega de Economía y recordó que este presentó los descargos correspondientes.

Espinoza acompaña al presidente Rodrigo Paz desde el 9 de noviembre de 2025.

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