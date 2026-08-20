Postergan la audiencia cautelar de Cerimedo

El asesor político argentino Fernando Cerimedo se quebró en llanto la tarde de este miércoles en el Palacio de Justicia de Santa Cruz, donde debía realizarse la audiencia cautelar en el marco de la investigación de la que es objeto por el posible intento de feminicidio de Nadia Beller.

Rodeado de micrófonos de la prensa, Cerimedo se limitaba a negar con la cabeza las acusaciones en su contra, sin embargo, ya no pudo soportar al acordarse de su familia.

“Quiero ver a mis hijos”, exclamó el asesor político argentino que se puso llorar mientras ocultaba el rostro. Los micrófonos lograron captar con claridad el lamento del acongojado Cerimedo.

La audiencia cautelar fue suspendida y reprogramada para este viernes a la misma hora, 14:30, porque ni los representantes del Ministerio Público ni el acusado llegaron a tiempo.

Un juzgado cautelar en Santa Cruz debe determinar si Cerimedo es enviado a la cárcel de Chonchocoro con detención preventiva, como solicita la Fiscalía o se le impone otra medida sustitutiva, mientras duran las investigaciones del caso.

El argentino está imputado por la posible comisión de feminicidio, en grado de tentativa, de Nadia Beller. La Fiscalía sostiene que el mismo persuadió a la víctima para que se presente en una reunión y llevarla al lugar donde fue atacada por presuntos sicarios.