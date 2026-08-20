Hallan una granja de bots y dinero en investigación sobre Cerimedo

Seguridad
CORREO DEL SUR
Publicado el 20/08/2026 a las 21h29
ESCUCHA LA NOTICIA

El Ministerio Público realizó este jueves una serie de allanamientos en la zona de Aranjuez, al sur de la ciudad de La Paz, en inmuebles vinculados a Fernando Cerimedo, dentro de la investigación que se le sigue por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito.

El fiscal departamental de La Paz, Carlos Torres, informó que durante los operativos se secuestraron documentos y se encontró una cantidad significativa de dinero en distintas monedas, además de otros elementos que ya están siendo analizados en el marco del proceso.

“Se han colectado varios documentos, se ha encontrado más de medio millón de bolivianos, ello en relación a moneda nacional como también en dólares y, evidentemente, también se ha encontrado euros”, señaló la autoridad.

Torres agregó que uno de los hallazgos que más llamó la atención de los investigadores fue la existencia de una “mini granja de bots”, la cual también será objeto de análisis técnico dentro del caso.

Se trata de “un conjunto de dispositivos físicos (como teléfonos inteligentes) o programas informáticos conectados que controlan miles de cuentas falsas en redes sociales de forma masiva y automática”, explica r/Artificial Intelligence, una comunidad especializada del sitio reddit.com.

 

Revisión de videos

De acuerdo con el reporte fiscal, los operativos forman parte de una investigación en curso y se están revisando además grabaciones de cámaras de seguridad para identificar a las personas que ingresaron y salieron de los inmuebles intervenidos en los últimos días.

“Nosotros estamos colectando varios elementos de convicción y evidentemente en las próximas horas nosotros vamos a citarlo y vamos a tomar la determinación que por derecho corresponda dentro de la presente causa”, indicó Torres.

El fiscal añadió que ya se habría identificado a un socio dentro de la investigación y que existen otras personas vinculadas con el caso que serán convocados a declarar en los próximos días.

Tras concluir el primer operativo de este jueves, el fiscal departamental anunció que se trasladaría a otro inmueble donde un segundo equipo del Ministerio Público ejecuta una orden de allanamiento como parte de las diligencias del caso.

Tus comentarios

Lo más leído

1
Sismo de magnitud 7,2 sacude Ayacucho, en Perú
2
Aluviones en el norte de Chile dejan un muerto y más de 2 mil evacuados
3
Cisterneros anuncian paro nacional desde el lunes
4
Nevada daña a 26.200 familias y deja un muerto en Oruro; Potosí sufre más
5
Paz pide a campesinos trabajar fuerte en agrominería

Lo más compartido

1
Atractiva cartelera para festejar el Día Mundial del Folklore
2
Trump declara el estrecho de Ormuz nuevo territorio de EEUU
3
La nieve afecta a más de 26.000 familias en el país
4
Alemania reporta 14.000 muertes vinculadas a la ola de calor
5
Espinoza consultará al TCP si voto de censura de la ALP en su contra es legal

Más en Seguridad

20/08/2026
“No tengo necesidad de irme”, asegura Tatiana Marset
Está en detención domiciliaria desde el miércoles, después de cinco meses en Palmasola, una experiencia que le dio “más ganas de estudiar las leyes”.
Ver más
20/08/2026
Postergan la audiencia cautelar de Cerimedo
Ninguna de las partes, ni los representantes del Ministerio Público ni el acusado –que rompió en llanto– llegaron a tiempo al juzgado.
Ver más
La Fiscalía adelantó ayer que pedirá 180 días de detención preventiva para  el asesor del presidente Rodrigo Paz, Fernando Cerimedo, quien enfrentará hoy su audiencia cautelar ante el juez  acusado...
Ver más
20/08/2026
Rol de asesor de Paz causa revuelo en el Gobierno; hoy enfrenta su audiencia
El Ministerio Público informó que solicitó 180 días de detención preventiva para el asesor presidencial Fernando Cerimedo, imputado por tentativa de feminicidio contra Nadia Beller. La audiencia...
Ver más
20/08/2026
Fiscalía solicita detención preventiva de Cerimedo en Chonchocoro por el caso Beller
“Heridas múltiples por proyectil de arma de fuego, con compromiso de mama derecha, brazo derecho, cuello y hombro izquierdo” es uno de los diagnósticos, (…) "dependiendo de la evolución general y el...
Ver más
19/08/2026
Informe médico confirma embarazo de Beller
Se trata de Luis Siles Castro responsable de Políticas de Industrialización. Está investigado por los daños económicos al Estado en la construcción de Planta Piscícola en el Lago Titicaca, en 2023.
Ver más
19/08/2026
Aprehenden a un exviceministro de Luis Arce
En Portada
20/08/2026 Economía
El BCB proyecta una contracción de -3,6% del PIB en 2026
Hasta fines de junio, “actividades como la construcción y transporte concentraron el mayor deterioro en su desempeño”, atribuible en gran medida a los...
vista
20/08/2026 Seguridad
Postergan la audiencia cautelar de Cerimedo
Ninguna de las partes, ni los representantes del Ministerio Público ni el acusado –que rompió en llanto– llegaron a tiempo al juzgado.
vista
20/08/2026 Seguridad
“No tengo necesidad de irme”, asegura Tatiana Marset
Está en detención domiciliaria desde el miércoles, después de cinco meses en Palmasola, una experiencia que le dio “más ganas de estudiar las leyes”.
vista
20/08/2026 Seguridad
Fiscalía solicita detención preventiva de Cerimedo en Chonchocoro por el caso Beller
El Ministerio Público informó que solicitó 180 días de detención preventiva para el asesor presidencial Fernando Cerimedo, imputado por tentativa de...
vista
19/08/2026 País
Interpelación: Zamora ratifica que BoA no se privatizará y anuncia plan para una sociedad anónima o asociación público - privada
En su interpelación en el Legislativo, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, ratificó que Boliviana de Aviación (BoA) no se privatizará, pero anunció...
vista
20/08/2026 Mundo
Sismo de magnitud 7,2 sacude Ayacucho, en Perú
El movimiento telúrico se produjo a unos 108 kilómetros de profundidad, lo que disminuye la probabilidad de daños de consideración, aunque fue percibido en...
vista
Actualidad
Hasta fines de junio, “actividades como la construcción y transporte concentraron el mayor deterioro en su desempeño”,...
Ver más
20/08/2026 Economía
El BCB proyecta una contracción de -3,6% del PIB en 2026
La Fiscalía Departamental de La Paz intervino un inmueble en la zona sur de la sede de Gobierno, encontraron también...
Ver más
20/08/2026 Seguridad
Hallan una granja de bots y dinero en investigación sobre Cerimedo
El movimiento telúrico se produjo a unos 108 kilómetros de profundidad, lo que disminuye la probabilidad de daños de...
Ver más
20/08/2026 Mundo
Sismo de magnitud 7,2 sacude Ayacucho, en Perú
Está en detención domiciliaria desde el miércoles, después de cinco meses en Palmasola, una experiencia que le dio “más...
Ver más
20/08/2026 Seguridad
“No tengo necesidad de irme”, asegura Tatiana Marset
Deportes
El proyecto de la FIFA para formar jugadores, pero sobre todo buenas personas, según su declaración, se plasma en La...
Ver más
20/08/2026 Fútbol
Inauguran la primera cancha FIFA Arena en la zona de Munaypata, en La Paz
El Bolívar quedó eliminado de los octavos de final de la Copa Sudamericana después de perder por 3-1 ayer ante Sao...
Ver más
19/08/2026 Fútbol
Bolívar se elimina en los octavos de final de la Copa Sudamericana en Brasil
Sin margen para el error, Bolívar visitará hoy a Sao Paulo, de Brasil, en el encuentro de vuelta de octavos de final de...
Ver más
18/08/2026 Fútbol
Bolívar ante Sao Paulo, una misión imposible por el pase a cuartos de Copa Sudamericana
San Antonio pasará a representar a todo el trópico de Cochabamba y para ello volverá a jugar en esa región y cambiará...
Ver más
17/08/2026 Fútbol
San Antonio de Bulo Bulo se agranda, ahora representará a todo el trópico
Tendencias
En los Alpes alemanes, el aumento de las temperaturas está obligando a las mariposas a tomar decisiones que definirán...
Ver más
20/08/2026 Medio Ambiente
Cómo el cambio climático afecta la supervivencia de las mariposas
Ingenieros de inteligencia artificial (IA) y analistas de datos se han convertido en las profesiones más solicitadas...
Ver más
18/08/2026 Tecnología
Ingenieros de IA y analistas de datos, las profesiones que más se necesitan hoy
Bolivia conmemoró sus 201 años de independencia en medio de un escenario político y social profundamente complejo.
Ver más
16/08/2026 Interesante
Miroslava Fernández analiza el rumbo de Bolivia en Pódcast Los Tiempos
El estudio, publicado en la revista BMC Medicine, analizó durante ocho años los hábitos de 59.000 adultos del Reino...
Ver más
13/08/2026 Salud
Cómo la intensidad y el tipo de ejercicio influyen en la prevención del cáncer
Doble Click
Una cartelera atractiva presenta la celebración del Día Mundial del Folklore que prepara el departamento de cultura de...
Ver más
20/08/2026 Cultura
Atractiva cartelera para festejar el Día Mundial del Folklore
El grupo ATiTeCuento pondrá en escena la obra “Detrás de las sombras” en el auditorio de la Alianza Francesa de...
Ver más
19/08/2026 Cultura
ATiTeCuento interpreta “Detrás de las sombras” en la Alianza Francesa
La réplica de los dos galardones conquistados en Chile se produjo en Perú, en la trigésima versión del Festival...
Ver más
18/08/2026 Cine
Tras ganar dos títulos en Perú, “La hija cóndor” suma 31 estrellas
La muestra exhibirá durante 15 días la obra del ganador del Concurso Municipal de Artes Plásticas "Salón Municipal 14...
Ver más
17/08/2026 Cultura
Gilmer Rojas expone en el ‘Gíldaro Antezana’