Hallan una granja de bots y dinero en investigación sobre Cerimedo

El Ministerio Público realizó este jueves una serie de allanamientos en la zona de Aranjuez, al sur de la ciudad de La Paz, en inmuebles vinculados a Fernando Cerimedo, dentro de la investigación que se le sigue por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito.

El fiscal departamental de La Paz, Carlos Torres, informó que durante los operativos se secuestraron documentos y se encontró una cantidad significativa de dinero en distintas monedas, además de otros elementos que ya están siendo analizados en el marco del proceso.

“Se han colectado varios documentos, se ha encontrado más de medio millón de bolivianos, ello en relación a moneda nacional como también en dólares y, evidentemente, también se ha encontrado euros”, señaló la autoridad.

Torres agregó que uno de los hallazgos que más llamó la atención de los investigadores fue la existencia de una “mini granja de bots”, la cual también será objeto de análisis técnico dentro del caso.

Se trata de “un conjunto de dispositivos físicos (como teléfonos inteligentes) o programas informáticos conectados que controlan miles de cuentas falsas en redes sociales de forma masiva y automática”, explica r/Artificial Intelligence, una comunidad especializada del sitio reddit.com.

Revisión de videos

De acuerdo con el reporte fiscal, los operativos forman parte de una investigación en curso y se están revisando además grabaciones de cámaras de seguridad para identificar a las personas que ingresaron y salieron de los inmuebles intervenidos en los últimos días.

“Nosotros estamos colectando varios elementos de convicción y evidentemente en las próximas horas nosotros vamos a citarlo y vamos a tomar la determinación que por derecho corresponda dentro de la presente causa”, indicó Torres.

El fiscal añadió que ya se habría identificado a un socio dentro de la investigación y que existen otras personas vinculadas con el caso que serán convocados a declarar en los próximos días.

Tras concluir el primer operativo de este jueves, el fiscal departamental anunció que se trasladaría a otro inmueble donde un segundo equipo del Ministerio Público ejecuta una orden de allanamiento como parte de las diligencias del caso.