Tuto presenta propuesta de reforma parcial de la Constitución

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Publicado el 17/08/2026 a las 18h04
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El líder de Libre, Jorge Tuto Quiroga, presentó este lunes, en Cochabamba, un proyecto de reforma parcial de la Constitución Política del Estado (CPE) y explicó que busca modificar el marco constitucional para enfrentar la crisis económica y energética, abrir la economía a la inversión, reformar la justicia, reducir la corrupción y fortalecer las autonomías.

"Estamos haciendo la presentación de una reforma a la Constitución Política del Estado. Esto es vincular al país con la nueva visión, con la visión que siempre tuvimos", dijo durante la presentación real8izada en el auditorio del Colegio de Abogados de Cochabamba.

Quiroga indicó que el país enfrenta una emergencia económica y energética y afirmó que es necesario salvar Bolivia. Además, recordó que Libre esperaba que el Gobierno impulsara una reforma constitucional, pero cuestionó que hasta ahora no se haya concretado.

 

Cinco ejes

El líder político señaló que el proyecto presentado contempla cinco ejes que son la apertura económica, reforma de la justicia, reducción de la corrupción, fortalecimiento de las autonomías y digitalización del Estado.

El primero tiene que ver con la apertura económica como una medida para salvar la economía boliviana. "El modelo consignado actualmente es estatista y tiene cláusulas que son prohibitivas para atraer inversión", sostuvo.

"Buenas leyes con estatismo constitucional y con arbitraje internacional, si no se hace eso, es cuento que vamos a salvar los sectores de hidrocarburos", añadió.

El segundo eje de su plan tiene que ver "con realizar una reforma a la (administración de) justicia para terminar con la impunidad", además de modificar el funcionamiento del sistema judicial.

El tercer componente está referido a reducir la corrupción empoderando a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

En ese punto especificó que no plantea que Bolivia pase a un sistema político parlamentario, pero sí dar mayor poder a la ALP para fortalecer la fiscalización y reducir la corrupción.

Entre las propuestas puntuales está la de que en caso de que la ALP no aprueba el Presupuesto General del Estado, automáticamente se aplique el presupuesto correspondiente a la gestión anterior.

También propuso otorgar al Parlamento facultades para realizar investigaciones relacionadas con posibles hechos de corrupción.

Los dos últimos ejes del plan de Quiroga están referidos a fortalecer la autonomía para acabar con el centralismo y finalmente plantea la digitalización del Estado.

El expresidente también cuestionó al Gobierno de Rodrigo Paz y afirmó que mantiene aspectos heredados de la administración del Movimiento Al Socialismo (MAS).

"Si no cambiamos Bolivia va a colapsar y el cambio es la reforma a la Constitución", afirmó Quiroga.

El tratamiento de su propuesta recién podrá empezar el 20 de septiembre, debido a que no puede debatirse una reforma constitucional mientras el estado de excepción esté vigente, explicó.

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