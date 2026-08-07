Comandante de las FFAA ratifica que defenderá la estabilidad del Gobierno: "La voluntad del pueblo no se negocia"

El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, general Víctor Hugo Balderrama, ratificó que esa institución, junto a la Policía, resguardarán la estabilidad del Gobierno "democráticamente y legítimamente" elegido y aseveró que la "voluntad soberana del pueblo no se negocia".

"Al resguardar la estabilidad del Gobierno democráticamente y legítimamente elegido, ambas instituciones confirmaron que la voluntad soberana del pueblo no se negocia y la paz social se defiende con firmeza, disciplina, sinergia, interinstitucionalidad y, sobretodo, respeto y amor al pueblo del cual formamos parte", aseveró durante su discurso en la Para Militar que se desarrolló en El Alto.

Asimismo, Balderrama se refirió a los 53 días de bloqueos que afectaron a Bolivia y principalmente La Paz de parte de grupos radicales que pedían la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Destacó que durante los 53 días de bloqueos, se llevaron adelante operaciones interinstitucionales de "alta precisión" que, dijo, fueron determinantes para el éxito y lograr levantar las medidas de presión que generaron una crisis política y social en el país.

Por otra parte, Balderrama anunció una etapa de transformación institucional con la ejecución del plan estratégico militar "Horizonte Patria 2042", que busca consolidar una fuerza moderna, multimisión e interoperable.

"Se dio inicio al proceso de transformación de la Fuerza en torno a la estructuración y puesta en ejecución del plan estratégico militar Horizonte Patria 2042, cuyo objetivo principal es proyectar a la institución para consolidar una fuerza multimisión, polivalente e interoperable en el marco de la transparencia, sostenibilidad y respeto a los derechos humanos", afirmó Balderrama durante el acto de aniversario 201 de las FFAA realizado en El Alto.

El jefe militar señaló que este proceso incluye la recuperación de la institucionalidad, el respeto a la jerarquía y la restitución de la meritocracia en la carrera militar, basada en el desempeño, preparación académica y conducta profesional.