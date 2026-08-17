Fundación Jubileo justifica como necesario el ajuste de precio del diésel

La Fundación Jubileo considera que el ajuste del precio del diésel “era necesario”, pues Bolivia mantuvo durante 20 años precios subvencionados que ya no correspondían con la realidad del mercado. La institución advirtió que la medida debe proteger a los sectores más vulnerables.

“Era necesario ajustar los precios (...) Hemos vivido una fantasía de 20 años de precios irreales, es cierto, había que ajustarlos, pero ese ajuste sin duda va a afectar también el sistema de precios en su conjunto que estaba distorsionado”, afirmó Raúl Velásquez, analista de hidrocarburos y energía.

El pronunciamiento se da después de que el Gobierno fijara mediante el DS 5676 un Precio Referencial Inicial de Bs 18 por litro para clientes directos y grandes consumidores (Gracos), mientras que para el resto se mantiene en Bs 9,80. La medida busca reducir la carga fiscal generada por la importación de diésel.

El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, afirmó que el ajuste no debería afectar a la canasta familiar, porque alcanza a quienes consumen más de 120 litros mensuales. Explicó que los consumidores incluidos en esta categoría ya adquirían el carburante a precios de entre Bs 19 y Bs 25 por litro.

Medidas de acompañamiento

Velásquez pidió acompañar el ajuste con políticas sociales, combustible de calidad y fiscalización de toda la cadena, desde la importación hasta la venta. También planteó fortalecer la institucionalidad mediante una nueva Ley de Hidrocarburos y garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del combustible.

Finalmente, propuso focalizar la subvención mediante un registro social y otorgar apoyo directo al transporte público, en lugar de mantener precios diferenciados. Sostuvo que Bolivia debe avanzar hacia precios realistas para evitar mercados negros y contrabando. “El combustible más caro es el que no hay”, afirmó.

La Fundación Jubileo, “es una institución católica que impulsa y desarrolla acciones de debate público e incidencia política en temas económicos, sociales y políticos, ante instancias del Estado”, indica su página web.