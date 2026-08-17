Frío y nieve azotan el sur de Potosí

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LOS TIEMPOS y ABI
Publicado el 17/08/2026 a las 17h13
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La Gobernación de Potosí declaró la mañana de este lunes estado de emergencia climática, y el Gobierno Autónomo Municipal de San Pablo de Lípez busca declarar su territorio en estado de desastre, ambas iniciativas son resultado del impacto de las bajas temperaturas y otros fenómenos atmosféricos que se intensificarán en los próximos días.

El Gobierno Departamental de Potosí, a través del Decreto 202, declaró emergencia climática por los fenómenos naturales qué se presentan principalmente en el sudoeste potosino.

Javier Gonzales, responsable de alerta temprana, informó que hay alerta por nevadas y vientos fuertes en el departamento de Potosí.

Afirmó que a la fecha solo se asignó 2 millones de bolivianos considerado insuficiente, pero no descartan elevar a 3 millones más para comprar forraje.

El responsable de unidad de riesgos de la Gobernación, Willimas Acho Portillo informó que solo por la caída de nieve se tiene más de 160.000 cabezas de ganado camélido y ovino en riesgo permanente por las extremas temperaturas y forraje.

 

Desastre municipal

Po su parte el alcalde de San Pablo de Lípez, en Potosí, informó este lunes de la presentación del proyecto de ley de declaratoria de desastre municipal ante el Concejo Municipal, para su tratamiento y posterior aprobación, con el fin de gestionar ayuda ante las instancias departamental y nacional.

Con la norma, el municipio busca activar los mecanismos de gestión ante la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) y el Viceministerio de Defensa Civil.

El alcalde Filemón Flores encabezó un recorrido por diferentes estancias de ganado camélido para verificar las afectaciones ocasionadas por las nevadas registradas en esta jornada.

“Nos preocupa realmente lo que está pasando. Llamamos a las autoridades, a todas las instituciones (para que) podamos unirnos y salir adelante. Sigue cayendo la nevada en este momento”, indicó la autoridad edil.

El fin de semana, la Alcaldía activó el plan de contingencia para apoyar a las familias afectadas e impulsó tareas de limpieza de caminos en el tramo Lipe, Canchilla y Kollpani.

Hace unos días, la Unidad de Gestión de Riesgos de la Gobernación de Potosí reportó que, en dos comunidades del municipio de San Pablo de Lípez, hay al menos 19.000 cabezas de camélidos afectadas y en riesgo de mortandad a causa de las intensas nevadas.

 

Nieve y lluvias

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) prevé nevadas y lluvias en los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí durante los próximos días, con mayor intensidad entre la noche del lunes y la madrugada del martes, principalmente en el sur potosino.

"Nuevamente se va a registrar este evento de la nevada que va a estar afectando sobre todo al departamento de Potosí, Oruro, al altiplano de La Paz", dijo la pronosticadora del Senamhi, Heidy Quisbert, a Bolivia TV.

La especialista explicó que estos fenómenos afectarán principalmente al altiplano y sectores de las cordilleras oriental y occidental. El episodio alcanzará su mayor intensidad entre el lunes por la noche y las primeras horas del martes, sobre todo en el sur de Potosí.

El pronóstico se suma a dos avisos meteorológicos de prioridad naranja por vientos moderados temporalmente fuertes. En Potosí, Oruro y el altiplano de Tarija se esperan velocidades de entre 40 y 70 kilómetros por hora, mientras que en el altiplano de La Paz alcanzarán entre 30 y 50 kilómetros por hora.

 

Vientos en Santa Cruz

En el norte integrado de Santa Cruz, los vientos podrían llegar hasta los 90 kilómetros por hora y el aviso tiene vigencia hasta este lunes.

Según el Senamhi, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar entre el jueves y viernes, con cielos poco nubosos y un leve ascenso de temperaturas.

Ante el pronóstico, Quisbert recomendó a la población mantenerse abrigada y pidió a los conductores reducir la velocidad, especialmente en las carreteras próximas a La Cumbre de La Paz. También aconsejó evitar estacionar vehículos debajo de árboles debido a la fuerza de los vientos.

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