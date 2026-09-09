Coca en Bolivia aumentó en 7% en 2025 y la Unodc alerta sobre mafias de la droga

Según el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) la superficie de cultivo de la hoja de coca en Bolivia llegó en 2025 a 36.400 hectáreas, 7% más de las 34.000 reportadas en 2024.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, además sostuvo que en el trópico de Cochabamba hubo un incremento del 22% y en el norte de La Paz, un aumento del 4%.

Oviedo reconoció que los datos son preocupantes, pero aseguró que la nueva política antidroga, prevista hasta 2030, buscará revertir la situación.

En tanto, el director de la División de Operaciones de la Unodc, Bo Mathiasen, alertó que en el país operan mafias que tienen conexiones con el crimen organizado transnacional.

“Sí, lo hay, obviamente, hay mafias y hay conexiones con crimen organizado transnacional, operan en Bolivia también, eso tenemos que tomarlo en cuenta”, señaló el funcionario.

Mathiasen también advirtió que Bolivia ya no debe ser considerada únicamente como un país de tránsito, sino también como un país productor de cocaína, según reporte de la Red Uno.

Mathiasen expresó su preocupación por la cantidad de hoja de coca producida en el país y su vinculación con el crimen organizado y el narcotráfico.

“Bolivia sí es un país productor, es un país productor de cocaína”, afirmó.

Explicó que el país cuenta con una importante producción de hoja de coca y que una parte de esta producción “se transforma en cocaína clorhidrato”.

Mathiasen señaló que esta actividad representa un negocio para el crimen organizado, que opera en territorio boliviano y destina parte de la droga a mercados internacionales.

Durante agosto, el país asistió a una ola de violencia atribuida a sicariatos y disputas territoriales entre las organizaciones brasileñas PCC y Comando Vermelho, ambas ligadas al narcotráfico.

Más cifras

A este incremento se suma una marcada caída en las labores de erradicación, ya que las hectáreas intervenidas se desplomaron de cerca de 10.000 en 2024 a solo 2.732 durante 2025, lo que representa una reducción superior a 7.200 hectáreas en un solo año.

El informe además revela que Bolivia alcanzó las 36.400 hectáreas de cultivos de coca, superando en 65% el límite legal de 22.000 hectáreas establecido por la Ley 906 y prolongando la tendencia al alza registrada desde 2023 (31.000 ha) y 2024 (34.000 ha).