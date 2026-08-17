La CAO rechaza ajuste de precio del diésel

La Cámara Agropecuaria del Oriente expresó este lunes su rechazo al Decreto Supremo 5676, que establece un nuevo esquema de precios para el diésel destinado a grandes consumidores, y anunció la convocatoria a un congreso extraordinario para analizar el impacto de la medida y definir acciones en defensa del sector.

El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, señaló que la determinación gubernamental genera preocupación en el sector, que advierte posibles efectos en la producción y el abastecimiento de alimentos a nivel nacional.

“No nos hacemos responsables del desabastecimiento de alimentos que pueda presentarse por esta causa. Se justifica que el precio internacional de los carburantes está elevado”, afirmó el líder del sector.

Reclamos por incumplimientos

Asimismo, Frerking cuestionó la falta de cumplimiento de compromisos relacionados con el suministro de insumos energéticos y su impacto en la cadena productiva. “Sin embargo, no se cumplen los compromisos para adquirir etanol de producción nacional y se paga en bolivianos. Por último, no se realizan los pagos de entregas anteriores de este producto”, añadió.

El dirigente también defendió el rol del sector en la economía nacional, destacando su aporte en la producción de alimentos. “No es correcto que se sacrifique al sector agropecuario que solo demandamos el 16% del consumo nacional de diésel, y con eso producimos todos los alimentos para todos los bolivianos”, sostuvo.

Finalmente, Frerking anunció que la CAO convocará a una reunión ampliada con productores de base para definir acciones conjuntas. “Ante esta situación de emergencia, oportunamente todo este directorio convocará a un congreso extraordinario para que junto a los productores de base tomemos las determinaciones que correspondan en defensa de esta actividad productiva”, concluyó.

La página web de la CAO informa que esa entidad “agrupa a 18 asociaciones de agricultores, pecuarios y agroindustriales, asocia a más de 70 mil productores de Santa Cruz; de los cuales el 70% son pequeños productores, 24% medianos y el 6% grandes, además representa a más de 100 mil unidades productivas” de ese departamento.