La Fiscalía admite la denuncia de Lara contra Espinoza por la compra de un vehículo

El Ministerio Público indicó que el caso se investiga por los delitos de "falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado", además de "falsedad en la declaración de bienes y rentas".

La Fiscalía de La Paz admitió la denuncia presentada por el vicepresidente Edmand Lara contra el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, por la compra de un vehículo con presuntas irregularidades.

El Ministerio Público indicó que el caso se investiga por los delitos de "falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado", además de "falsedad en la declaración de bienes y rentas".

Denuncia

El caso tiene base en las supuestas incongruencias detectadas en un documento notarial sobre la compra de una vagoneta, cuya cifra no coincide con el valor de la transacción.

Lara Montaño presentó la querella la semana pasada y aseguró que Espinoza no declaró este bien.

La denuncia sostiene que el vehículo fue protocolizado mediante el Testimonio de Escritura Pública N.º 1685/2026, de fecha 30 de abril de 2026, consignando un valor de Bs 50.000, mientras que posteriormente el propio denunciado habría referido públicamente un desembolso de Bs 350.000.

Espinoza rechazó las denuncias y sostuvo que no hay motivos para cuestionar la transacción.