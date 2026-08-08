Gesto humano: Fiscal General visita el asilo en Vallegrande

País
Redacción Central
Publicado el 08/08/2026 a las 14h16
ESCUCHA LA NOTICIA

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca Montenegro, cambió el despacho por los pasillos de un centro para adultos mayores en Vallegrande, donde hoy entregó víveres, ropa y colchas, además llevó juguetes para los niños que recibieron los regalos con alegría de sentirse visitados en el municipio de Vallegrande del departamento de Santa Cruz.

La delegación integrada por autoridades del Ministerio Público, personal jurídico y colaboradores de la institución, llegó primero hasta un grupo de niñas y niños que, entre risas, recibieron paquetes de regalo de manos del Fiscal General.

De ahí, la comitiva caminó bajo los corredores de tejas y columnas de madera típicos de la arquitectura vallegrandina hasta un hogar de adultos mayores. Ahí el Fiscal General estrechó las manos de los abuelitos que agradecieron la visita. Entre sillas de ruedas, sombreros de ala ancha y mesas largas, cada abuelito y abuelita tuvo su saludo personal, su gesto de cercanía y también un obsequio pensado para el día a día: víveres, colchas y ropa de abrigo.

La actividad se enmarca en la política de responsabilidad social que la Fiscalía General del Estado ha impulsado en los últimos meses en distintos municipios del país, llevando ayuda directa a sectores considerados vulnerables, niñez, adolescencia y adultos mayores.

Vallegrande, además, ha sido en las últimas semanas un punto de atención especial para el Ministerio Público, que evalúa en la zona la construcción de un nuevo asiento fiscal y una Cámara Gesell para la atención a víctimas.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más compartido

1
Choferes esperan tres días por diésel y el ministro ratifica intervención de la ANH
2
Policía Federal de Brasil: Bolivia antes facilitaba la operación de facciones criminales, “hoy está cambiando”
3
Bolivia entra en la élite Michelin con Teko
4
Evo Pueblo convoca a congreso para garantizar su participación en las próximas elecciones
5
Policía de Brasil: el “Piñas” era parte de un grupo armado y altamente violento

Más en País

10/08/2026
Túpac Katari alerta que técnicos frenan atención a sus demandas
El secretario ejecutivo de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de La Paz “Túpac Katari”, Rolando Choque, denunció ayer domingo que mandos...
Ver más
09/08/2026
Evo Pueblo convoca a congreso para garantizar su participación en las próximas elecciones
La organización determinó este domingo en una reunión que se desarrolló este domingo en el trópico elaborar una agenda política que contempla la convocatoria a...
Ver más
El incendio registrado en la zona comercial de Barrio Lindo, en Santa Cruz, habría sido controlado al 100% después de más de 30 horas de trabajo, según reportes preliminares.
Ver más
07/08/2026
Incendio en Barrio Lindo estaría 100% controlado y ahora se trabaja en la seguridad de la zona
La madrugada del 6 de agosto, un voraz incendio se desató en la feria Barrio Lindo, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, movilizando de inmediato a equipos de bomberos que desde las primeras...
Ver más
07/08/2026
La solidaridad de los cruceños que llevan agua y alimentos a los bomberos que luchan en Barrio Lindo
Pese a la lluvia registrada durante la madrugada y la mañana de este viernes, el incendio en el mercado de la Feria Barrio Lindo continúa activo y persiste el riesgo de colapso de la infraestructura...
Ver más
07/08/2026
Lluvia no apaga incendio en Barrio Lindo y advierten riesgo de posible colapso
Este viernes 7 de agosto se lleva a cabo la tradicional Parada Militar en la ciudad de El Alto, en homenaje a los 201 años de las Fuerzas Armadas de Bolivia.
Ver más
07/08/2026
Las Fuerzas Armadas celebran su aniversario 201 con una Parada Militar en El Alto
En Portada
10/08/2026 Economía
Estudio: el 70 por ciento de los emprendimientos fracasan en Bolivia
Bolivia se sustenta en una economía de emprendedores, de hecho, casi nueve de cada 10 trabajadores son informales y la tendencia tiende a crecer.
vista
10/08/2026 País
Túpac Katari alerta que técnicos frenan atención a sus demandas
El secretario ejecutivo de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de La Paz “Túpac Katari”, Rolando Choque, denunció ayer domingo que mandos...
vista
10/08/2026 Seguridad
Bomberos señala a pirotecnia y plásticos como orígenes del incendio en Feria Barrio Lindo
Las primeras pesquisas del siniestro que dejó en cenizas 10 mil casetas señalan que el fuego se originó en el sector de plásticos y pirotecnia. Bomberos de la...
vista
10/08/2026 Cochabamba
Festividad de Urkupiña Quillacollo vivió Entrada Autóctona con 90 grupos
Quillacollo vivió el domingo una jornada marcada por la fe, la cultura y las tradiciones originarias con la realización de la XXVII Entrada Autóctona de la...
vista
10/08/2026 Cultura
Nace el Centro Integral Ecoturístico Warmi Kewiñas
En la comunidad andina de Chiaraje, municipio de Cocapata, fue entregado e inaugurado el Centro Integral Ecoturístico Warmi Kewiñas, un espacio construido a...
vista
10/08/2026 Cultura
Armonía cumple 30 años en la conservación de la avifauna amenazada de Bolivia
La Asociación Armonía cumple 30 años de trabajo este 12 de agosto. Tras tres décadas marcadas por hitos como haber frenado la extinción de la Paraba Barba Azul...
vista
Actualidad
Quillacollo vivió el domingo una jornada marcada por la fe, la cultura y las tradiciones originarias con la realización...
Ver más
10/08/2026 Cochabamba
Festividad de Urkupiña Quillacollo vivió Entrada Autóctona con 90 grupos
Bolivia se sustenta en una economía de emprendedores, de hecho, casi nueve de cada 10 trabajadores son informales y la...
Ver más
10/08/2026 Economía
Estudio: el 70 por ciento de los emprendimientos fracasan en Bolivia
Las primeras pesquisas del siniestro que dejó en cenizas 10 mil casetas señalan que el fuego se originó en el sector de...
Ver más
10/08/2026 Seguridad
Bomberos señala a pirotecnia y plásticos como orígenes del incendio en Feria Barrio Lindo
El secretario ejecutivo de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de La Paz “Túpac Katari”, Rolando...
Ver más
10/08/2026 País
Túpac Katari alerta que técnicos frenan atención a sus demandas
Deportes
Con la presencia de Lionel Messi, amigos, allegados y toda su familia, culminó el último adiós a Jorge Messi en el...
Ver más
10/08/2026 Fútbol
Messi despidió a su padre junto a sus familiares en una ceremonia privada
Tras un apasionante e intenso partido, Argentina venció ayer por 3-2 a Brasil y se proclamó campeón por primera vez de...
Ver más
10/08/2026 Multideportivo
Argentina se proclama campeón de la Copa Sudamericana de Vóley
Con la presencia de Lionel Messi, amigos, allegados y toda su familia, culminó el último adiós a Jorge Messi en el...
Ver más
09/08/2026 Fútbol Int.
Messi despidió a su padre junto a su familia en Rosario
Bolívar ganó a Aurora por 4-2 anoche en Cochabamba, en un partido en el que tomó mayor ritmo en la segunda etapa y...
Ver más
09/08/2026 Fútbol
Bolívar vence a Aurora y se coloca segundo en el campeonato
Doble Click
La mayor atención se centra en la Fiesta de la Integración Nacional de Bolivia, que congregará a miles de fieles en...
Ver más
10/08/2026 Cultura
Cartelera: La festividad de la Virgen de Urkupiña acapara la atención
La Asociación Armonía cumple 30 años de trabajo este 12 de agosto. Tras tres décadas marcadas por hitos como haber...
Ver más
10/08/2026 Cultura
Armonía cumple 30 años en la conservación de la avifauna amenazada de Bolivia
En la comunidad andina de Chiaraje, municipio de Cocapata, fue entregado e inaugurado el Centro Integral Ecoturístico...
Ver más
10/08/2026 Cultura
Nace el Centro Integral Ecoturístico Warmi Kewiñas
La festividad de la Virgen de Urkupiña trasciende las danzas, la música y el desborde folclórico; es, en su esencia...
Ver más
09/08/2026 Cultura
Esther Balboa y la mirada antropológica del misterio de Urkupiña, en Podcast Los Tiempos