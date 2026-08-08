Gesto humano: Fiscal General visita el asilo en Vallegrande

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca Montenegro, cambió el despacho por los pasillos de un centro para adultos mayores en Vallegrande, donde hoy entregó víveres, ropa y colchas, además llevó juguetes para los niños que recibieron los regalos con alegría de sentirse visitados en el municipio de Vallegrande del departamento de Santa Cruz.

La delegación integrada por autoridades del Ministerio Público, personal jurídico y colaboradores de la institución, llegó primero hasta un grupo de niñas y niños que, entre risas, recibieron paquetes de regalo de manos del Fiscal General.

De ahí, la comitiva caminó bajo los corredores de tejas y columnas de madera típicos de la arquitectura vallegrandina hasta un hogar de adultos mayores. Ahí el Fiscal General estrechó las manos de los abuelitos que agradecieron la visita. Entre sillas de ruedas, sombreros de ala ancha y mesas largas, cada abuelito y abuelita tuvo su saludo personal, su gesto de cercanía y también un obsequio pensado para el día a día: víveres, colchas y ropa de abrigo.

La actividad se enmarca en la política de responsabilidad social que la Fiscalía General del Estado ha impulsado en los últimos meses en distintos municipios del país, llevando ayuda directa a sectores considerados vulnerables, niñez, adolescencia y adultos mayores.

Vallegrande, además, ha sido en las últimas semanas un punto de atención especial para el Ministerio Público, que evalúa en la zona la construcción de un nuevo asiento fiscal y una Cámara Gesell para la atención a víctimas.