Nevadas cobran la vida de dos personas en Oruro y Cochabamba

Las fuertes nevadas que se reportaron en diferentes sectores del país, ya se cobraron la vida de dos personas. Una mujer en la ciudad de Oruro que murió a causa de la caída de un árbol; y un señor de la tercera edad que falleció de hipotermia cuando salió a pastorear a su ganado.

El martes por la mañana, en la plaza Castro y Padilla de la ciudad de Oruro, un árbol cayó sobre una mujer de la tercera edad, aparentemente por el peso acumulado debido a la nevada que cubrió la región. Ante el hecho efectivos de emergencia acudieron al lugar para realizar las labores de rescate del cuerpo.

Ante el hecho, las autoridades recomendaron a la población alejarse de sectores con árboles, especialmente mientras persistan las condiciones que podrían provocar nuevas caídas.

Por otro lado, la mañana de este miércoles se reporto el fallecimiento de un adulto mayor que estaba desaparecido luego de salir de su vivienda a pastorear a su ganado en el municipio de Colino, Cochabamba. Se presume que la nevada provocó que la víctima no pueda retornar y provocó su deceso por hipotermia.

El hombre tenía 71 años y, de acuerdo a sus familiares, habría salido para pastear a su ganado; sin embargo, las condiciones climáticas fueron un impedimento para que pueda retornar a su hogar, por lo que lo reportaron como desaparecido.

Tras una búsqueda entre comunarios y personal de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) lograron localizar a la víctima, sin embargo, esta ya no presentaba signos vitales.