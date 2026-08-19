Aprehenden a un exviceministro de Luis Arce

El Ministerio Público confirmó la aprehensión del exviceministro de Políticas de Industrialización, Luis Siles Castro, investigado por la supuesta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica dentro del caso relacionado con el proyecto de construcción de la Planta Piscícola en el Lago Titicaca.

El caso contempla un presunto daño económico de más de Bs 40 millones al Estado, por un proyecto cuya ejecución se inició en enero de 2023 y jamás fue concluida.

La determinación fue asumida por la Fiscalía Departamental de La Paz a partir de una denuncia presentada por la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa). La investigación cuenta con más de 50 elementos probatorios, informó el fiscal Wilson Medrano.

Evidencias y riesgos procesales

Medrano explicó que se aplicó la figura jurídica de aprehensión debido a la existencia de elementos que, según la investigación, acreditan la probabilidad de autoría y la concurrencia de riesgos procesales.

El fiscal indicó que en las próximas horas el Ministerio Público emitirá la resolución que corresponda para poner a Siles a disposición de la autoridad jurisdiccional.

Según la Fiscalía, Siles es investigado por su participación en el proyecto piscícola, desde el proceso de financiamiento hasta la contratación y ejecución de la obra.

Al momento de los hechos investigados, Siles fungía como presidente del directorio de Emapa, cargo desde el cual, de acuerdo con el Ministerio Público, tenía facultades para fiscalizar las actuaciones del entonces gerente de la empresa, Franklin Flores, quien también se encuentra investigado.

Más de Bs 40 millones de daño económico

El caso que se investiga habría provocado un daño económico al Estado por más de Bs 40 millones. De acuerdo con la investigación, el Estado pagó ese monto por una obra que no habría sido concluida.

Medrano explicó que la Fiscalía evaluará los riesgos procesales y aplicará el principio de proporcionalidad para definir las medidas que solicitará ante la autoridad jurisdiccional.