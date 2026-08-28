Fotos y testigos muestran que Cerimedo estuvo cerca al poder; cae versión de Paz

País
Redacción Central
Publicado el 28/08/2026 a las 8h42
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Exministros, políticos, asambleístas, dirigentes sindicales, periodistas, analistas,además de un conjunto de fotografías publicadas en medios de comunicación y redes sociales, desmienten las afirmaciones del presidente Rodrigo Paz, en sentido de que Fernando Cerimedo trabajó con él solo durante la campaña electoral y los primeros días de su gobierno y que nunca fue su “asesor principal”, entre otras cosas.

Cerimedo es el ciudadano argentino, actualmente con detención preventiva por el delito de intento de feminicidio contra Nadia Beller, enfrenta también otros procesos.

Tras nueve días de silencio, Paz difundió un mensaje el miércoles por la noche en el que niega que su asesor cumpla alguna función en el Gobierno, menos que exista un contrato de trabajo con él, tampoco que ejerza algún tipo de poder en el Gabinete de Ministros.

Si embargo,algunos de sus ministros y el propio vicepresidente Edmand Lara dijeron lo contrario, que Cerimedo es (o fue) asesor de Paz y coordinaba decisiones con los ministros.

En julio de 2026, el exministro José Luis Lupo reconoció públicamente que  Cerimedo: “Es un asesor del Presidente, trabaja directamente con él”.

El exministro Espinoza declaró en mayo de 2026 que Cerimedo “trabaja directamente con el presidente Rodrigo Paz” y lo describió como un asesor de comunicación.

El vicepresidente Edmand Lara dijo que el asesor argentino  “Participa en reuniones de Gabinete, yo lo he visto participar y dar instrucciones a los ministros”.

El exministro de Trabajo , Edgar Morales , dijo que Cerimedo participaba en  reuniones de Gabinete.

En una de las fotografías difundidas en redes, Cerimedo está junto al presidente Paz y al excanciller Fernando Aramayo durante una reunión de la Cumbre de las Américas realizada en Florida, EEUU, el 7 de marzo pasado.

Beller publicó una foto de Cerimedo en el piso 23 de la Casa Grande del Pueblo.

Las fotografías se suman a otras imágenes que circularon durante las últimas semanas y meses y que muestran a Cerimedo en reuniones de gabinete, encuentros con el presidente y actividades relacionadas con cambios de ministros, entre otras actividades oficiales.

Los testimonios y las imágenes prueban inconsistencias entre la versión presidencial y la evidencia gráfica que muestra la presencia de Cerimedo en distintas actividades del Gobierno.

Luego del mensaje de Paz, el vicepresidente Lara dijo que “le pido que usted y su equipo tengan la valentía de decirle la verdad al país y explique cuál era el rol real de Cerimedo en este país porque no podemos pasar de asesor personal en mayo a que solo cooperó en campaña en agosto”.

Paz  aseveró en su mensaje que Cerimedo “jamás tuvo la autorización de representar a este boliviano, a la presidencia, al Gobierno o a mi familia”.

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