Beller declara por el caso ANDIS y pone su celular a disposición de la Justicia argentina

Nadia Beller declaró este miércoles, vía videoconferencia desde Santa Cruz, como testigo en la investigación que sigue la Justicia argentina por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La comparecencia se realizó con la cooperación del Ministerio Público boliviano y estuvo a cargo del fiscal federal argentino Franco Picardi.

Tras la declaración, Beller señaló que ratificó ante las autoridades argentinas lo que ya había manifestado públicamente y puso a disposición el desdoblamiento de la información de su teléfono celular que se realiza en Bolivia, para que los investigadores puedan extraer los elementos que consideren pertinentes para la causa.

“Lo que hice fue ratificar lo que ya había dicho a la prensa argentina y poner a disposición el desdoblamiento de mi celular que están haciendo aquí en Bolivia para que ellos puedan extraer lo que sea pertinente a mi causa”, afirmó.

Beller también aclaró que su participación se limita a proporcionar información que conoce y a referir lo que, según su versión, le habría comentado su expareja, el consultor político argentino Fernando Cerimedo. “Ni soy parte ni espero nada de ese proceso”, sostuvo.

La declaración se manejó bajo reserva. Según información publicada por medios argentinos, Beller respondió preguntas durante aproximadamente una hora y habría aportado información que podría incorporarse al expediente, aunque los detalles de su testimonio no fueron difundidos.

La investigación ANDIS está relacionada con presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad de Argentina. El caso se originó a partir de audios atribuidos al entonces titular del organismo, Diego Spagnuolo, en los que se mencionan presuntos pagos indebidos vinculados a la compra de medicamentos.

Beller fue convocada por las autoridades argentinas debido a declaraciones que realizó públicamente sobre Cerimedo, quien fue asesor político del presidente argentino Javier Milei. La abogada sostuvo que entiende que su expareja no es investigado dentro de la causa ANDIS, pero manifestó su disposición a colaborar con la información que posee.

La comparecencia se produjo bajo medidas de seguridad. Beller llegó a la Unidad de Víctimas Especiales (UVE) de Santa Cruz con un chaleco antibalas y cuestionó las condiciones de seguridad que recibe como testigo. Señaló que tampoco se siente segura en espacios institucionales, como la Fiscalía, ni durante sus apariciones ante los medios.