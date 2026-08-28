Comisión de fiscales examinará denuncia contra esposa del presidente

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Publicado el 28/08/2026 a las 21h18
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La denuncia interpuesta por un abogado en contra del ciudadano Fernando Cerimedo y la esposa del presidente de Estado, en la Fiscalía de Santa Cruz, por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado será remitida a la Fiscalía de La Paz para que la Comisión de Fiscales realice el análisis respectivo de ambos denunciados, puesto que el ciudadano argentino denunciado, ya tiene abierto un proceso por el mismo delito, informó el Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, este viernes en Santa Cruz.

En cuanto a la denuncia contra la esposa del presidente, la autoridad señaló que la Comisión es la instancia encargada de resolver de manera objetiva su admisión, observación o desestimación, señala una nota de prensa enviada por la Fiscalía General del Estado.

 

La denuncia

“Un abogado del ámbito litigante presentó en el departamento de Santa Cruz una denuncia por enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al estado, dirigida contra Fernando Cerimedo y contra la esposa del presidente de Estado. Autoridades del Ministerio Público informaron que, dado que ya existe un proceso (…) por el mismo hecho en el departamento de La Paz, la Fiscalía Departamental de Santa Cruz remitirá la denuncia a la de La Paz, para que sea la Comisión de Fiscales la que determine si corresponde admitir, observar o desestimar la nueva denuncia respecto de ambas personas”, explicó Mariaca.

La autoridad indicó que, conforme con los principios constitucionales y lo establecido en el Código de Procedimiento Penal, no se puede investigar dos veces a una persona por el mismo hecho, por lo que en el caso de Cerimedo la Comisión deberá verificar si existen indicios para ampliar la investigación por otros tipos penales, sin reabrir el punto de enriquecimiento ilícito ya investigado.

El Fiscal General manifestó que en el marco del proceso que se sigue en el departamento de la paz por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, de acuerdo a la Ley N.º 004 "Marcelo Quiroga Santa Cruz", el Fiscal a cargo, junto con una comisión, se trasladó hasta el penal de Palmasola para notificar a Fernando Cerimedo con la resolución de aprehensión y el mandamiento correspondiente, tras lo cual se le tomó una declaración informativa en presencia de su abogado defensor.

Con esa declaración se procedió a la imputación formal, presentada ante el juzgado cautelar de La Paz, donde la audiencia de medidas cautelares, prevista para este viernes, fue suspendida hasta este sábado en la mañana, por causas no atribuibles al Ministerio Público.

Asimismo, dijo que en ese proceso ya existen dos detenidos preventivos en la cárcel pública de La Paz, y la eventual ampliación a otros hechos o personas queda a determinación de la Comisión de Fiscales especializados, que también evaluará la situación de instituciones, autoridades y asambleístas que se han apersonado como denunciantes, víctimas o querellantes.

 

Tentativa de feminicidio

Dentro de la investigación por tentativa de feminicidio en Santa Cruz, hecho ocurrido el 17 de agosto en contra de Nadia Beller, la aprehensión del imputado se sustentó en la declaración de la víctima, informes psicológicos y otros indicios, “en coordinación con la Comisión de Fiscales de Santa Cruz, se tomó declaración informativa a un teniente coronel de apellido Correa González, quien reconoció conocer a Cerimedo, señaló haberle facilitado temas de seguridad y equipamiento como drones, y confirmó haber recibido una llamada suya el 17 de agosto pidiéndole verificar la situación de la víctima, negando cualquier participación policial en el hecho”.

Asimismo, explicó que se recabó la declaración de una persona de apellido Villarroel, cuyo aporte permitió realizar allanamientos en Porongo, mientras continúa la búsqueda de los ciudadanos extranjeros vinculados al caso, cuya ubicación se estima podría resolverse en cuestión de días u horas.

El Fiscal General sostuvo que, adicionalmente, se tiene un proceso de oficio por violencia psicológica familiar en contra de Cerimedo, en cuyo marco ya se tomó declaración al investigado y el fiscal a cargo definirá lo que corresponda en los plazos de ley.

 

Investigación en el Beni

Mariaca explicó también que en el departamento del Beni se abrió de oficio una investigación contra presuntos autores por los delitos de tráfico de sustancias controladas y confabulación, a partir de informes y de la declaración de Nadia Beller, previéndose citar como testigos a Cerimedo y, cuando esté en condiciones físicas, a la propia Beller, además de otras personas civiles y funcionarios públicos.

Dentro de las investigaciones que realiza el Ministerio Público en contra del ciudadano Fernando Cerimedo, están los delitos de tentativa de feminicidio y violencia psicológica doméstica en contra de su pareja Nadia Beller en Santa Cruz, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado en La Paz, además se analiza otro caso por tráfico de sustancias controladas y confabulación, en primera instancia contra presuntos autores, en el departamento de Beni.

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