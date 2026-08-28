UN al presidente: “Debe dar un giro de timón y darse cuenta que ya no tiene margen de error”

País
AGENCIAS
Publicado el 28/08/2026 a las 16h46
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Unidad Nacional (UN) se pronunció a través de un comunicado este viernes para pedir al presidente Rodrigo Paz que dé un giro en su actitud y se dé cuenta que en la coyuntura actual “ya no tienen margen de error”.

“Exigimos al presidente Paz un giro de timón. El país está viviendo un momento muy particular: tras el “escandalo Cerimedo”, la población ha comenzado a preguntarse “¿qué está pasando con el Gobierno y el Estado?” y, sobre todo, “¿cómo vamos a salir de la grave crisis económica si las instituciones no tienen la moral, la idoneidad y la claridad para actuar bien y poniendo por delante las necesidades de la gente?”, detalla el inicio del pronunciamiento.

Señala que el país está en riesgo de entrar en un momento de anomia, en el que nadie haga caso a las autoridades y estas pierdan la forma de conducir al país y de hacer los cambios estructurales que este necesita.

“El presidente Rodrigo Paz debe tomar conciencia de que ya no tiene margen para equivocarse y debe dar un giro en su actitud, su manejo estratégico del poder y sus políticas”, remarcan.

Ante esta situación, en el pronunciamiento UN hace cinco pedidos.

El primero en relación al caso Beller- Cerimedo. “Una investigación completa, objetiva e imparcial de todas las denuncias realizadas por la abogada Nadia Beller de actividades ilícitas de Cerimedo que manejaba sumas de dinero “sin recibir un sueldo de ninguna institución y solo en mérito a su proximidad con el poder”, según Unitel.

En el punto dos reclaman un rumbo claro a Paz para salir de la actual “paralización de la producción y de la inversión por la falta de combustible y dólares”. Ante ello le piden que establezca medidas eficaces de control de la inflación y lucha contra el desempleo.

Su tercer pedido está dirigido al Ejecutivo y al Parlamento a quienes le pide que eviten una crisis energética.

“Para eso es imprescindible que en los siguientes 60 días apruebe una nueva ley de hidrocarburos corta, practica y que traiga inversiones concretas en proyectos como la confirmación del potencial del campo de Mayaya, la construcción de la infraestructura que este requiera para considerarse comercial y en más exploración”, detalla.

En el cuarto punto detalla que se necesita inversiones inmediatas en el sector minero y una ley del sector en 60 días.

Por último, exige que el presidente pida al Parlamento que, para detener el avance de la corrupción y viabilizar una salida económica, designe con carácter de urgencia nacional al Contralor, al presidente del Banco Central y al presidente de YPFB.

El documento es firmado por Doria Medina; Elizabeth Reyes y Roberto Moscoso, todos de UN.

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