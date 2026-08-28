Jaihuayco celebra a su patrón: San Joaquín

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 28/08/2026 a las 17h29
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La población celebra este sábado 29 de agosto la tradicional festividad del patrón de Jaihuayco: San Joaquín, una de las festividades más antiguas de la ciudad de Cochabamba que convoca a cientos de danzarines de salay, caporales, diablada, morenada y otros ritmos folklóricos.

La Entrada Folklórica de San Joaquín comenzará el sábado 29 de agosto a las 12:00 y recorrerá gran parte del centro de la ciudad. 

Los danzarines iniciarán su recorrido en la plazuela Corazonistas y continuarán por las avenidas Ayacucho, Siles y Fuerza Aérea hasta llegar al templo de Jaihuayco, en el sur. Varias vías estarán cerradas al tráfico vehicular, por lo que los conductores deben tomar sus previsiones. 

El domingo la misa central será a las 11:00 y el lunes 31 de agosto se realizará el calvario.

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