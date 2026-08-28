La FBF determinó que los jueces expliquen sus decisiones tras revisar las imágenes del VAR

Fútbol
Julio Céspedes Inda
Publicado el 28/08/2026 a las 8h59
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Brindar explicaciones a través de los altoparlantes de los estadios sobre las decisiones luego de revisar el VAR no implica una presión para los árbitros, sostuvo José Jordán, integrante de la Comisión de Árbitros, de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

La máxima entidad del balompié nacional determinó que los jueces expliquen sus decisiones luego de revisar las imágenes del VAR, desde la décimo octava fecha del campeonato de la nacional que se jugará desde el viernes 4 de septiembre.

Es una norma que ya la aplicó la FIFA durante el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 y que ahora se pondrá en práctica en el país.

“Presión no habrá, porque el árbitro solamente hará el anuncio de su decisión desde los aspectos técnicos y disciplinarios”, señaló Jordán.

Las explicaciones de los árbitros serán escuchadas por jugadores, entrenadores, dirigentes e hinchas, quienes pueden estar o no de acuerdo con ello, dijo.

“Cuando se produce el cobro de un árbitro, los jugadores que se ven afectados siempre reclaman, pero cuando los favorece se quedan callados; y pasa lo mismo con los hinchas, que protestan cuando su equipo recibe un fallo en contra. Algunos jugadores y fanáticos van a seguir con sus reclamos, porque es difícil convencerlos del porqué de las determinaciones”, agregó Jordán.

Indicó que para aplicar esta medida en Bolivia los árbitros superaron un curso de capacitación hace un mes y medio en Santa Cruz durante cinco días. El instructor fue el mexicano Miguel Ángel Chacón. La capacitación estuvo dirigida tanto al manejo de la tecnología, a la postura que debe aportar el árbitro y también se abordó el aspecto psicológico.

Preocupación

Consultado sobre el difícil momento que atraviesa el arbitraje nacional debido a las constantes críticas que reciben los jueces, dijo: “Estamos preocupados, pero la comisión confía en la capacidad y experiencia de los árbitros bolivianos, pero se producen diversas situaciones y cuando hay un error le quieren sacar el pellejo al árbitro”, insistió.

Sostuvo que en cada jornada se aguarda que los jueces actúen de la mejor manera, dado que reciben capacitación constante, pero dijo que los errores son individuales y puntuales.

Respecto de la situación del orureño Gery Vargas, señaló que volverá a dirigir en cualquier momento. “Él debió haber sido más observador en ese encuentro, pero es un árbitro con gran experiencia”, declaró.

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