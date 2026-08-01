Sector agropecuario de Cochabamba anuncia que iniciará la importación de su propio diésel

El representante de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba, Rolando Morales, anunció que aproximadamente en 15 días comenzarán con la importación de su propio combustible.

"Informarles de que ya se ha concluido toda la tramitación pertinente, por tanto, cualquier ciudadano está autorizado a importar el combustible. Nosotros como sector agropecuario, y consejo multisectorial seguramente en 15 días ya vamos a empezar a importar nuestro propio diésel", anunció Morales.

Explicó que como no cuentan con la logística para importar, lo realizarán a través de los surtidores del trópico de Cochabamba, aclarando previamente de que el precio del diésel, al no ser subvencionado por YPFB, será a precio internacional.

"Es importante informar a la población de que a partir de que nosotros ya empecemos, al igual que otros sectores, a importar nuestro propio combustible, van a cambiar los precios del de los productos finales", remarcó.

El presidente de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba, Agustín Conde, indicó que el sector está ultimando detalles para importar diésel para su sector mediante los surtidores del trópico de Cochabamba.

"Nos hemos reunido con los surtidores del trópico, nos hemos reunido con altas autoridades de La Paz, con la ANH, también estuvimos con la gerencia de Yacimientos, en la cual hemos entablado (diálogo) y hay un visto bueno", destacó.

Añadió que recibieron una propuesta de adquirir el diésel a Bs 17 por litro y remarcó que el sector urge del combustible, sin importar el costo, porque deben cumplir contratos con sus mercados de Argentina, Chile y Uruguay.







