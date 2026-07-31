Bolívar triunfa en Brasil y avanza a los octavos de final de la Sudamericana

Bolívar venció a Gremio por 1-0 ayer en Porto Alegre, Brasil, y se clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana. En esa fase enfrentará a otro conjunto brasileño, Sao Paulo.

El equipo boliviano ganó los dos partidos de la llave de los playoffs de la Copa, lo que no dejó dudas sobre los méritos que hizo para avanzar en la competencia, pese a que la misión era difícil, por la escasa diferencia que obtuvo en el primer encuentro, en el que venció por 3-2 a este rival, en La Paz.

Si bien en casa mostró su contundencia al anotar tres goles, también mostró fragilidad en la defensa y hasta en el arco; pero ayer tuvo un buen desenvolvimiento al no agruparse cerca de su arco y tuvo la salida necesaria para atacar y fue efectivo.

La dupla en el ataque compuesta por el colombiano Dairon Asprilla y el dominicano Dorny Romero funcionó muy bien, porque desequilibró con velocidad y buen trato del balón. Tuvo una dinámica muy importante en la cancha.

A diferencia del encuentro de ida, la defensa mostró anoche mayor solvencia y Carlos Lampe respondió con acierto en las jugadas en las que fue exigido, ejecutó acciones correctas, despejó con los pies y hasta puso su cuerpo ante algunos remates.

El gol convertido en la primera parte fue valioso, porque dio la tranquilidad y confianza necesarias al cuadro celeste. El gol fue convertido por Asprilla, a los 16 minutos. Gremio generó posibilidades para anotar, en algunos casos encontró los espacios necesarios. Lo hizo más con empeño, pero sin la claridad necesaria.

El entrenador Luis Castro introdujo tres variantes en el inicio de la segunda etapa y si bien le dio más fuerza al ataque, su equipo no pudo anotar golpes. Incluso los otros dos cambios fueron realizados a los 58 minutos, pero el equipo tricolor no tuvo argumentos en la cancha.

Una derrota en casa y eliminación es una vergüenza para Gremio, uno de los clubes grandes de Brasil, y el fracaso para un entrenador como Luis Castro, más allá de que antes de los dos cotejos, dijo que la Copa Sudamericana no era una prioridad.

Buen desempeño

Bolívar supo imponer su experiencia en esta clase de compromisos y funcionó el buen planteamiento que aplicó en este encuentro.

La actuación del volante de contención Leonel Justiniano, que fue suplente en la ida, fue un fundamental; mientras que Patricio Rodríguez mantuvo su relevancia en jugadas de ataque, como había sucedido en La Paz.

El cuadro celeste volvió a dictar cátedra de jerarquía internacional en Brasil. Haciendo honor a la famosa estrofa que reza “ante el equipo celeste cae vencido el más fuerte”.

Mal momento

El mal momento de Gremio se ratificó, ya que se encuentra en las últimas posiciones del campeonato brasileño y ahora está fuera de torneos internacionales.

Sobre el final el local perdió los nervios y hubo tres expulsados, Érick Noriega y Marlon, de Gremio, y Leonel Justiniano, de Bolívar, por responder a provocaciones de los locales.