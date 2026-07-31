Bolívar triunfa en Brasil y avanza a los octavos de final de la Sudamericana

Fútbol
Julio Céspedes Inda
Publicado el 31/07/2026 a las 8h09
ESCUCHA LA NOTICIA

Bolívar venció a Gremio por 1-0 ayer en Porto Alegre, Brasil, y se clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana. En esa fase enfrentará a otro conjunto brasileño, Sao Paulo.

El equipo boliviano ganó los dos partidos de la llave de los playoffs de la Copa, lo que no dejó dudas sobre los méritos que hizo para avanzar en la competencia, pese a que la misión era difícil, por la escasa diferencia que obtuvo en el primer encuentro, en el que venció por 3-2 a este rival, en La Paz.

Si bien en casa mostró su contundencia al anotar tres goles, también mostró fragilidad en la defensa y hasta en el arco; pero ayer tuvo un buen desenvolvimiento al no agruparse cerca de su arco y tuvo la salida necesaria para atacar y fue efectivo.

La dupla en el ataque compuesta por el colombiano Dairon Asprilla y el dominicano Dorny Romero funcionó muy bien, porque desequilibró con velocidad y buen trato del balón. Tuvo una dinámica muy importante en la cancha.

A diferencia del encuentro de ida, la defensa mostró anoche mayor solvencia y Carlos Lampe respondió con acierto en las jugadas en las que fue exigido, ejecutó acciones correctas, despejó con los pies y hasta puso su cuerpo ante algunos remates.

El gol convertido en la primera parte fue valioso, porque dio la tranquilidad y confianza necesarias al cuadro celeste. El gol fue convertido por Asprilla, a los 16 minutos. Gremio generó posibilidades para anotar, en algunos casos encontró los espacios necesarios. Lo hizo más con empeño, pero sin la claridad necesaria.

El entrenador Luis Castro introdujo tres variantes en el inicio de la segunda etapa y si bien le dio más fuerza al ataque, su equipo no pudo anotar golpes. Incluso los otros dos cambios fueron realizados a los 58 minutos, pero el equipo tricolor no tuvo argumentos en la cancha.

Una derrota en casa y eliminación es una vergüenza para Gremio, uno de los clubes grandes de Brasil, y el fracaso para un entrenador como Luis Castro, más allá de que antes de los dos cotejos, dijo que la Copa Sudamericana no era una prioridad.

Buen desempeño

Bolívar supo imponer su experiencia en esta clase de compromisos y funcionó el buen planteamiento que aplicó en este encuentro.

La actuación del volante de contención Leonel Justiniano, que fue suplente en la ida, fue un fundamental; mientras que Patricio Rodríguez mantuvo su relevancia en jugadas de ataque, como había sucedido en La Paz.

El cuadro celeste volvió a dictar cátedra de jerarquía internacional en Brasil. Haciendo honor a la famosa estrofa que reza “ante el equipo celeste cae vencido el más fuerte”.

Mal momento

El mal momento de Gremio se ratificó, ya que se encuentra en las últimas posiciones del campeonato brasileño y ahora está fuera de torneos internacionales.

Sobre el final el local perdió los nervios y hubo tres expulsados, Érick Noriega y Marlon, de Gremio, y Leonel Justiniano, de Bolívar, por responder a provocaciones de los locales.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Irán dice que países que apoyen a EEUU tendrán una dura réplica
2
Donald Trump dice que EEUU será como Ceuta si ganan los demócratas
3
Para Hadad, fundador de Infobae, la IA ya atraviesa redacciones, pero pide cautela
4
Golpe para Infantino: dimite Cordeiro, asesor de la FIFA
5
Saucedo dejará presidencia del TSJ y llama “mentiroso” al Gobierno

Lo más compartido

1
Ley corta quitará a las gobernaciones el peso de pagar prediarios, bono de vacunación y diplomas de bachiller
2
El dólar rebasa los Bs 12 y el BCB solo intervendrá si existe una “sobrerreacción” en la cotización
3
Incendios forestales en España y Francia se estabilizan, pero lo peor podría estar por venir
4
Hallan los cuerpos decapitados de dos hombres en Yapacaní
5
Medinaceli irá ante el juez este viernes por la gasolina ‘basura’

Más en Fútbol

30/07/2026
Bolívar busca hoy el pase a la Copa Sudamericana ante Gremio en Brasil en los playoffs
Bolívar se enfrentará con Gremio hoy en Porto Alegre, Brasil, en el partido de revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El compromiso se...
Ver más
29/07/2026
Futbolistas bolivianos mueven el mercado, Ramiro Vaca jugará en Arabia Saudita
Después de largas negociaciones, se anunció que los jugadores bolivianos Ramiro Vaca, Moisés Paniagua, Luis Haquín y Santiago Cuiza ficharán para clubes del...
Ver más
“El equipo tiene que atacar, defender bien, hacer posesiones de balón. Tener la posibilidad de hacer transiciones, tenemos que protagonizar un partido completo”, mencionó el entrenador de Bolívar,...
Ver más
28/07/2026
El partido de Bolívar contra Gremio se jugará el jueves en Brasil por la Sudamericana
The Strongest empató con Blooming 1-1 ayer en Santa Cruz, resultado que le permite mantenerse invicto y sumar un punto valioso en el campeonato de la División Profesional, que puede marcar la...
Ver más
27/07/2026
The Strongest empata con Blooming y continúa invicto en el campeonato
Always Ready venció a San Antonio por 3-1 ayer en El Alto y se consolida en la punta del campeonato de la División Profesional.
Ver más
26/07/2026
Always Ready vence a San Antonio 3-1 y se consolida puntero del torneo
Bolívar ganó anoche a Gremio, de Brasil por 3-2 ayer en La Paz y dio el primer paso hacia los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.
Ver más
24/07/2026
Bolívar vence a Gremio en un partido dinámico por la Sudamericana
En Portada
31/07/2026 Economía
Dólar flexible, quitar la subvención, entre otros: Las condiciones que puso el FMI para Bolivia
El economista Ramiro Cavero explicó que los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) están condicionados al cumplimiento de metas fiscales,...
vista
31/07/2026 País
Bolivia y el estado de Mato Grosso acuerdan iniciar estudios para un nuevo corredor vial
El presidente Rodrigo Paz y el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, participarán este viernes en la firma del Convenio Marco de Cooperación...
vista
31/07/2026 Economía
El dólar rebasa los Bs 12 y el BCB solo intervendrá si existe una “sobrerreacción” en la cotización
El Banco Central de Bolivia (BCB) anunció ayer la aprobación de un Reglamento de Compra y Venta de Dólares, mediante el cual el ente emisor contará un...
vista
31/07/2026 Seguridad
En menos de dos días mueren asesinadas ochos personas en diferentes lugares
La violencia de desbordó  entre el miércoles y jueves en Santa Cruz y Cochabamba con un saldo de al menos ocho personas fallecidas por asesinato en San Matías...
vista
31/07/2026 País
Los focos de calor en Bolivia caen drásticamente un 80% en un solo día
Bolivia amaneció este viernes 31 de julio con una noticia alentadora para el medio ambiente. Según el monitoreo nacional, en las últimas 24 horas se...
vista
31/07/2026 País
Saucedo dejará presidencia del TSJ y llama “mentiroso” al Gobierno
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, a tiempo de anunciar que dejará el cargo en noviembre próximo - aunque seguirá siendo...
vista
Actualidad
La crisis en la ciudad española de Ceuta por la llegada de miles de migrantes irregulares desde Marruecos es "terrible...
Ver más
31/07/2026 Mundo
Donald Trump dice que EEUU será como Ceuta si ganan los demócratas
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha denunciado este viernes que más de 2.500 niños han muerto...
Ver más
31/07/2026 Mundo
UNICEF denuncia más de 2.500 niños muertos y heridos en la guerra en Irán
Cerca de 50 mil inmigrantes, en su inmensa mayoría de nacionalidad marroquí, han entrado de manera irregular en Ceuta...
Ver más
31/07/2026 Mundo
Recuperados 57 cadáveres en las aguas de Ceuta tras la entrada de 50 mil migrantes irregulares
Tras una audiencia de medidas cautelares, este viernes, el juzgado sexto de anticorrupción de La Paz ha dispuesto...
Ver más
31/07/2026 País
Dictan detención domiciliaria y fianza de Bs 100.000 para Medinaceli
Deportes
El FIFA Forward Enterprise (FFE), el proyecto de Gianni Infantino para vender a privados derechos comerciales y eventos...
Ver más
31/07/2026 Fútbol Int.
El fútbol asiático se unió al bloque de rechazo y sumó otro revés para el proyecto de Infantino en FIFA: cómo está el mapa de votos
El principal asesor de Gianni Infantino, Carlos Cordeiro, emitió un comunicado explicando su decisión de dimitir.
Ver más
31/07/2026 Fútbol Int.
Golpe para Infantino: dimite Cordeiro, asesor de la FIFA
Bolívar venció a Gremio por 1-0 ayer en Porto Alegre, Brasil, y se clasificó a los octavos de final de la Copa...
Ver más
31/07/2026 Fútbol
Bolívar triunfa en Brasil y avanza a los octavos de final de la Sudamericana
Bolívar se enfrentará con Gremio hoy en Porto Alegre, Brasil, en el partido de revancha de los octavos de final de la...
Ver más
30/07/2026 Fútbol
Bolívar busca hoy el pase a la Copa Sudamericana ante Gremio en Brasil en los playoffs
Tendencias
Apartir del 1 de agosto de 2026, varios modelos de televisores dejarán de tener acceso a la aplicación nativa de...
Ver más
31/07/2026 Tecnología
Conozca la lista de televisores que se quedarán sin Netflix a partir de agosto
En 2023, un gato montés (Leopardus geoffroyi) se convirtió en la mascota de una familia en la ciudad de Cochabamba, en...
Ver más
27/07/2026 Medio Ambiente
El virus de la panleucopenia amenaza la supervivencia del gato montés en Bolivia
Doble Click
Karol G ya tiene listo su próximo proyecto discográfico. La artista colombiana ha confirmado el lanzamiento de 'No Me...
Ver más
31/07/2026 Música
Karol G anuncia su nuevo disco: 'No Me Arrepiento De Sentir Tanto' llega el 7 de agosto
Cochabamba forma parte de la gira nacional que desarrollará la AsociaciónSagarnaga en Bolivia.
Ver más
31/07/2026 Cultura
Sagarnaga comienza el Tour Bolivia 2026 en Sacaba
Cochabamba se tiñe de negro por la llegada de más de un centenar de tunos, quienes invaden la ciudad desde hoy para ser...
Ver más
30/07/2026 Cultura
Cochabamba acoge el Encuentro Internacional de Tunas Universitarias
La imagen de Elba Rodríguez sosteniendo el trofeo de la primera edición de MasterChef Argentina sigue vigente para...
Ver más
30/07/2026 Cultura
La nueva vida de Elba Rodríguez, a 12 años de ganar MasterChef