Conozca la lista de televisores que se quedarán sin Netflix a partir de agosto

Tecnología
Redacción Central
Publicado el 31/07/2026 a las 8h17
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Apartir del 1 de agosto de 2026, varios modelos de televisores dejarán de tener acceso a la aplicación nativa de Netflix. El cambio responde a una decisión técnica que busca garantizar la seguridad y el rendimiento del servicio en los dispositivos.

La medida no corresponde a una falla temporal ni a un error de conexión, sino a la retirada definitiva de la compatibilidad para ciertos dispositivos. Varios hogares se verán afectados por el fin del soporte: la app dejará de abrirse, descargarse o actualizarse en modelos que ya no cumplen los requisitos actuales.

El motivo principal se encuentra en el software interno: cuando el fabricante deja de actualizar el sistema operativo del televisor, la plataforma tampoco puede sostener una experiencia estable o segura.

La suspensión de soporte afecta principalmente a televisores inteligentes lanzados antes de 2015. Entre los electrodomésticos mencionados en la información oficial, se encuentran marcas y líneas populares.

Aparecen afectados algunos televisores Samsung, Sony, LG y Panasonic de generaciones antiguas, así como el Apple TV de primera, segunda y tercera generación.

Dentro del catálogo de LG, se incluyen las series Infinia LX9500 y Nano LED LM9600. Panasonic señala modelos como AX900, VT50 y VIERA TC P50VT25, mientras que Sony advierte sobre referencias Bravia como KDL, XBR y W95.

La lista completa, que detalla modelos exactos y versiones de sistema, puede consultarse en el sitio oficial de Netflix. La verificación es fundamental, porque dentro de una misma marca los cambios entre años y versiones suelen ser importantes, incluso cuando los nombres son similares.

Cómo saber si un televisor perderá acceso a la aplicación de Netflix

La comprobación se realiza en pocos minutos, sin necesidad de llamar al soporte técnico. Existen señales claras que indican el fin de soporte:

• La ausencia del ícono de Netflix en el menú principal.

• La imposibilidad de descargar o actualizar la app desde la tienda de aplicaciones (como LG Content Store o Samsung Smart Hub).

• El hecho de que la aplicación abre pero muestra únicamente una pantalla de error.Si el ícono ya no aparece, si la descarga no está disponible o si la app deja de avanzar más allá de una pantalla de error, se confirma que el televisor ha quedado fuera del soporte oficial de Netflix.

En el caso de LG, la compatibilidad depende de versiones modernas del sistema operativo webOS. Los modelos anteriores suelen perder acceso al servicio. En Samsung, los televisores que incorporan el sistema Tizen OS desde 2016 mantienen soporte, mientras que los modelos con Orsay OS quedan excluidos.

Asimismo, para Sony, los modelos que utilizan Android TV tienen mejor continuidad, pero los que dependen de firmwares basados en Linux tienden a perder compatibilidad con el paso del tiempo.

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