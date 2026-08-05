Irán y Omán avanzan hacia un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz

Irán y Omán han logrado avances hacia un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz, la vía marítima que canaliza buena parte del comercio energético mundial y permanece paralizada desde que estalló la guerra entre Irán, Israel,EEUU en febrero.

Dos funcionarios de la región, bajo condición de anonimato, dijeron a la agencia AP que el pacto divide el paso de los buques en dos rutas: una de entrada al golfo Pérsico bajo control iraní y otra de salida bajo control omaní, con cobro de tarifas por seguridad y protección ambiental.

Las negociaciones siguen abiertas y el esquema final podría variar. Cualquier acuerdo quedaría condicionado al levantamiento del bloqueo naval estadounidense sobre los puertos iraníes, algo que Washington no ha confirmado. Formalizar el control iraní de una ruta supondría una victoria estratégica para Teherán, que Estados Unidos podría bloquear negándose a levantar el cerco. Un funcionario estadounidense precisó que cualquier corredor “temporal” no implicaría aprobaciones ni cobros de Irán, y que Washington busca restablecer la situación previa a la guerra, en la que “ninguna parte controla las rutas ni la capacidad de tránsito”.

El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó avances: “Ha habido progresos, pero no hay definiciones aún”. Había descartado el mes pasado cualquier fórmula que dé a Irán el control del estrecho, por sentar “un precedente muy peligroso”.