Irán y Omán avanzan hacia un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz

Mundo
AGENCIAS
Publicado el 05/08/2026 a las 8h15
ESCUCHA LA NOTICIA

Irán y Omán han logrado avances hacia un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz, la vía marítima que canaliza buena parte del comercio energético mundial y permanece paralizada desde que estalló la guerra entre Irán, Israel,EEUU en febrero.

Dos funcionarios de la región, bajo condición de anonimato, dijeron a la agencia AP que el pacto divide el paso de los buques en dos rutas: una de entrada al golfo Pérsico bajo control iraní y otra de salida bajo control omaní, con cobro de tarifas por seguridad y protección ambiental.

Las negociaciones siguen abiertas y el esquema final podría variar. Cualquier acuerdo quedaría condicionado al levantamiento del bloqueo naval estadounidense sobre los puertos iraníes, algo que Washington no ha confirmado. Formalizar el control iraní de una ruta supondría una victoria estratégica para Teherán, que Estados Unidos podría bloquear negándose a levantar el cerco. Un funcionario estadounidense precisó que cualquier corredor “temporal” no implicaría aprobaciones ni cobros de Irán, y que Washington busca restablecer la situación previa a la guerra, en la que “ninguna parte controla las rutas ni la capacidad de tránsito”.

El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó avances: “Ha habido progresos, pero no hay definiciones aún”. Había descartado el mes pasado cualquier fórmula que dé a Irán el control del estrecho, por sentar “un precedente muy peligroso”.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Apagón en la cárcel de Palmasola genera máxima alerta policial

Lo más compartido

1
Trump se revuelve contra Irán y le da una “última oportunidad” para firmar un acuerdo
2
Policía interviene propiedad en Las Petas donde presuntamente se refugiaban extranjeros tras crímenes en frontera
3
Paz cambia titulares en Presidencia y Cancillería y elimina dos Ministerios
4
Pofoma rescata a un quirquincho andino tras sufrir el ataque de perros en Cochabamba
5
Ministro Oviedo contradice al jefe de la Policía sobre la aprehensión de Evo

Más en Mundo

04/08/2026
Trump se revuelve contra Irán y le da una “última oportunidad” para firmar un acuerdo
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que las negociaciones con Irán ya están en marcha y las calificó como la “última oportunidad...
Ver más
03/08/2026
Noboa despliega militares contra criminales en Quito
Unos 8.000 efectivos de las FFAA y de la Policía vigilarán en las zonas de mayor riesgo de la capital de Ecuador para detener el repunte de violencia criminal...
Ver más
El domingo ocurrió el último de los colapsos totales de la red eléctrica en la isla. Apenas un día antes, el sábado 1 de agosto, cinco de las 15 provincias cubanas quedaron a oscuras.
Ver más
03/08/2026
Gobierno de Cuba reporta un nuevo apagón nacional
Los precios del petróleo cayeron tras el anuncio del presidente de EEUU de la suspensión de sus ataques contra Irán y la supuesta reanudación de negociaciones, desmentida por Teherán.
Ver más
03/08/2026
Trump habla de negociación con Irán y cae el precio del crudo
El fuerte temporal que afectó al centro y sur de Chile dejó dos personas muertas, 347 damnificados y 2.052 aislados, según el último reporte de las autoridades.
Ver más
03/08/2026
Temporal en Chile: dos muertos, 347 damnificados y más de dos mil personas aisladas
Los incendios declarados durante la última semana en Francia y España, que ya han arrasado más de 115.000 hectáreas y obligado a evacuar a más de 320.000 personas, se han caracterizado por la extrema...
Ver más
02/08/2026
Incendios de sexta generación en Europa: por qué son tan devastadores
En Portada
05/08/2026 Seguridad
Apagón en la cárcel de Palmasola genera máxima alerta policial
Un apagón registrado la madrugada de este miércoles en la cárcel de Palmasola activó un fuerte operativo policial en los alrededores del penal, ubicado en la...
vista
04/08/2026 Seguridad
Jueza ordena liberar a Hebert Zeballos, investigado por el caso maletas
Hebert Zeballos, uno de los principales investigados del caso maletas quedó en libertad este martes por un mandamiento firmado por la juez Rosario Flores...
vista
04/08/2026 Economía
Sube la carne de pollo a Bs 27 el kilo en los mercados de Cochabamba
Tras varias semanas con precios accesibles, el kilo de la carne de pollo subió ayer de manera considerable en mercados de la ciudad de Cochabamba, lo que...
vista
04/08/2026 Economía
Avanza el mantenimiento en el tramo Locotal-Villa Tunari, el miércoles se retoma la transitabilidad
La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) programó un corte de ruta por dos días para ejecutar un plan intensivo de conservación vial en el tramo Locotal...
vista
04/08/2026 País
“Llegó el tiempo de las transformaciones": Gálvez dice que Paz anunciará decisiones el 6 de agosto
El vocero presidencial, José Luis Gálvez, sostuvo este martes que llegó el tiempo de las transformaciones tras los cambios en el gabinete por el presidente del...
vista
04/08/2026 País
Lara rechaza la eliminación de ministerios: "Reducir no es sinónimo de mejorar"
El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, rechazó la decisión del presidente Rodrigo Paz de eliminar los ministerios de Planificación del Desarrollo y el de...
vista
Actualidad
Irán y Omán han logrado avances hacia un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz, la vía marítima que canaliza buena...
Ver más
05/08/2026 Mundo
Irán y Omán avanzan hacia un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz
Un apagón registrado la madrugada de este miércoles en la cárcel de Palmasola activó un fuerte operativo policial en...
Ver más
05/08/2026 Seguridad
Apagón en la cárcel de Palmasola genera máxima alerta policial
La cotización oficial del dólar registró un retroceso por tercera vez consecutiva. Para este miércoles 5 de agosto se...
Ver más
04/08/2026 Economía
BCB: Baja la cotización del dólar por tercera vez consecutiva
Tras varias semanas con precios accesibles, el kilo de la carne de pollo subió ayer de manera considerable en mercados...
Ver más
04/08/2026 Economía
Sube la carne de pollo a Bs 27 el kilo en los mercados de Cochabamba
Deportes
Catorce de los 16 clubes de la División Profesional del fútbol boliviano se reforzaron con más de 60 jugadores para el...
Ver más
04/08/2026 Fútbol
Torneo: 14 clubes de la División Profesional del fútbol boliviano se reforzaron para la recta final
Always Ready venció ayer por 1-0 a Bolívar en un partido de bajo nivel en el que los dos equipos se acordaron de...
Ver más
03/08/2026 Fútbol
Always Ready supera a Bolívar y se mantiene como líder del torneo de la División Profesional
Del 5 al 9 de este mes Cochabamba hará historia. Por primera vez una ciudad boliviana será sede de la Copa Sudamericana...
Ver más
03/08/2026 Fútbol
Cochabamba palpita con la Copa Sudamericana de Voleibol
Always Ready es más puntero que nunca. El equipo 'millonario' se impuso por la mínima diferencia (1-0) a Bolívar en un...
Ver más
02/08/2026 Fútbol
Always Ready vence a Bolívar y estira su ventaja como único líder del torneo
Tendencias
Apartir del 1 de agosto de 2026, varios modelos de televisores dejarán de tener acceso a la aplicación nativa de...
Ver más
31/07/2026 Tecnología
Conozca la lista de televisores que se quedarán sin Netflix a partir de agosto
Doble Click
Con la consigna “El cine como espejo y encuentro. Más preguntas que respuestas” se llevó adelante la primera edición de...
Ver más
04/08/2026 Cultura
El “Salar Filme Festival” se luce en su primera versión
Tras varios meses de especulaciones y teorías entre los seguidores de Marvel, el estreno de Spider-Man: Un nuevo día...
Ver más
04/08/2026 Cultura
El gran secreto de ‘Spider-Man: Un nuevo día’ es Jean Grey, Sadie Sink
En la semana aniversario de Bolivia vuelve a la pantalla grande el filme “Cuestión de fe”, y la artista argentina Cazzu...
Ver más
03/08/2026 Cultura
Cartelera: Filme Cuestión de fe y la artista argentina Cazzu animan la semana
Tras la activación realizada el pasado 25 de julio, la Plataforma Cultural Viva: Cien Años de Ausencia, hacia el...
Ver más
03/08/2026 Cultura
Adela Zamudio: activan la Plataforma Cultural Viva "Cien años de ausencia"