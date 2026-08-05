Revelan el video del vehículo de los sicarios en Santa Cruz

Seguridad
AGENCIAS
Publicado el 05/08/2026 a las 18h11
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Al promediar el mediodía de este miércoles, se registró un nuevo asesinato a balazos en la capital cruceña. El hecho ocurrió en la avenida Busch y tercer anillo. Cámaras de seguridad cercanas captaron el momento, según un reporte de Unitel.

Las imágenes muestran el momento en que un automóvil blanco estaciona cerca del lugar del crimen, a media calle, de donde bajan dos sospechosos.

Uno de ellos se acerca a la víctima, de nacionalidad brasileña, y comienza a disparar. Según el reporte de testigos, se escucharon al menos seis disparos.

Además, de manera preliminar, se informó que al menos 16 casquillos fueron colectados en este sitio en el que se evidencia que algunos impactos de bala en una pared donde estaba parqueado el motorizado de la víctima.

En las imágenes se observa que, tras el ataque, los sujetos subieron al vehículo blanco y huyen del lugar.

Personal policial llegó a la zona para iniciar las pesquisas en este caso que se convierte en el décimo asesinato en solo una semana en el departamento de Santa Cruz.

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