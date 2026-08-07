Anuncian la creación de la Unidad Militar de Emergencias y Ecología

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ERBOL
Publicado el 07/08/2026 a las 16h13
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Una unidad militar especializada para responder ante catástrofes, calamidades públicas y otras situaciones de riesgo fue creada y se encuentra en proceso de consolidación en el interior de las Fuerzas Armadas de Bolivia.

El anuncio lo hizo el comandante en jefe de las FFAA, general del Ejército Víctor Hugo Balderrama, durante su discurso en conmemoración a los 201 años de creación de las Fuerzas Armadas que tuvo como epicentro de los actos centrales la Base Aérea en El Alto.

La nueva unidad se denomina Unidad Militar de Emergencias y Ecología la cual, según Balderrama, tiene como misión "intervenir de forma rápida en cualquier punto del territorio nacional para preservar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos en situaciones de grave riesgo catástrofe calamidad pública u otras necesidades".

Otro de los objetivos será la generación de bonos de carbono para contribuir al fortalecimiento económico de la institución.

La Unidad Militar de Emergencias y Ecología forma parte del proceso de transformación de las Fuerzas Armadas en el marco de la puesta en ejecución del Plan Estratégico Militar Horizonte Patria 2042.

 

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