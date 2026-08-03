Always Ready supera a Bolívar y se mantiene como líder del torneo de la División Profesional

Always Ready venció ayer por 1-0 a Bolívar en un partido de bajo nivel en el que los dos equipos se acordaron de generar fútbol ofensivo solo en el segundo tiempo. El único gol fue convertido por Raí Pablo Lima, tras un centro de Joel Amoroso, a los 77 minutos. El partido fue válido para la duodécima fecha del torneo de la División Profesional, cuyo puntero, con ventaja, es el elenco albirrojo.

El equipo de la banda roja encontró la ventaja de manera sorpresiva, en una jugada en la que nada pudo hacer el arquero Carlos Lampe, quien hasta ese momento era un espectador más y todo hacía parecer que el juego terminaría sin la apertura del marcador.

Se esperaba un partido de ida y vuelta, con ritmo y transiciones rápidas, lo que no sucedió. Los equipos se preocuparon más por no perder que por ganar. Tanto Always Ready como Bolívar concentraron sus esfuerzos en la marca y dejaron los ataques en segundo plano. El resultado fue un encuentro sin claridad, profundidad y sin llegadas claras sobre ambos arcos.

Always llegó a este encuentro, de la mano de Mauricio Soria, con una racha de goleadas y con el ánimo elevado. Bolívar, por su parte, se presentó con el antecedente de la clasificación a octavos de final de la Copa Sudamericana tras eliminar a Gremio.

Todo eso anticipaba un duelo espectacular. Al final, la realidad fue distinta y el encuentro quedó en deuda con el público.