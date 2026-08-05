Impuestos refuerza la seguridad digital de los contribuyentes mediante el doble factor de autenticación

Economía
Redacción Central
Publicado el 05/08/2026 a las 23h40
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En el marco del cumplimiento de los estándares internacionales de gestión de riesgos y ciberseguridad, Impuestos Nacionales puso en marcha el doble factor de autenticación (2FA) para ingresar a la Oficina Virtual Tributaria, a través de www.impuestos.gob.bo, así como la funcionalidad de “Terceros Vinculados” dirigida a contadores y profesionales que prestan servicios a los contribuyentes, según un reporte del SIN.

La seguridad de la información es una responsabilidad compartida. Con la implementación del doble factor de autenticación (2FA), Impuestos incorpora un mecanismo moderno que reduce significativamente el riesgo de accesos no autorizados, incluso cuando una contraseña haya sido expuesta. Esta mejora permite proteger la información de los contribuyentes, fortalecer la confianza en los servicios digitales del SIN y ofrecer una experiencia más segura para todos los usuarios frente a las crecientes amenazas del ciberespacio.

El doble factor de autenticación es una herramienta estándar utilizada globalmente por plataformas bancarias, servicios de correo electrónico y entidades públicas (como la AGETIC a través de la Ciudadanía Digital). Su objetivo principal no es burocratizar los trámites, sino garantizar la seguridad absoluta de los datos del contribuyente.

En el pasado, la Administración Tributaria detectó casos donde la exposición involuntaria o el uso no controlado de contraseñas derivó en la emisión no autorizada de facturas o modificaciones en declaraciones juradas sin el consentimiento formal del titular del Número de Identificación Tributaria (NIT). Con la implementación del PIN de verificación al correo electrónico registrado, se asegura que solo el titular o la persona formalmente autorizada pueda ingresar al sistema.

Solución operativa

Comprendiendo la dinámica operativa de las empresas y la labor de los profesionales contables, Impuestos Nacionales recuerda que el sistema cuenta con la opción de “Terceros Vinculados”, que consiste en una delegación transparente en la que el contribuyente o representante legal puede ingresar a la Oficina Virtual Tributaria y delegar roles específicos a su contador, como la presentación de declaraciones juradas y estados financieros, entre otros.

Una vez registrado el contador con sus propios datos (nombre, documento de identidad y usuario personal), puede ingresar a la plataforma con sus credenciales sin necesidad de solicitar constantemente el PIN de verificación al titular del NIT. Con esta seguridad digital, cada acción efectuada en la Oficina Virtual Tributaria quedará registrada a nombre del profesional asignado, protegiendo tanto la responsabilidad del contador como el patrimonio del contribuyente.

Asimismo, para equipos de trabajo que utilicen una misma computadora, el sistema permite marcar el equipo como "Dispositivo de Confianza", omitiendo la solicitud periódica del PIN en ese equipo específico, aunque Impuestos Nacionales recomienda priorizar el uso del usuario individual por motivos de trazabilidad y seguridad.

Recomendaciones técnicas

Respecto a las demoras o inconvenientes reportados en la recepción del PIN mediante plataformas de correo como Gmail o Hotmail, la entidad aclara que estas responden a filtros automáticos de los proveedores globales; por esa razón, sugiere verificar las bandejas de Spam o Correo no deseado. Además verifica que tu correo esté vigente y sea el registrado en Impuestos.

También Impuestos Nacionales aconseja a las empresas y representantes legales, incluyendo ejecutivos en el exterior, realizar la delegación inicial de roles una sola vez para habilitar el flujo directo hacia sus gestores tributarios.

El SIN no busca entorpecer la labor contable, sino elevar la confianza en los trámites digitales de la Oficina Virtual y transparentar la gestión tributaria en beneficio de todos los contribuyentes y bolivianos.

 

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