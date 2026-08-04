Baja el dólar oficial en Bolivia: esto es lo que pagará desde este martes

Economía
RED UNO
Publicado el 04/08/2026 a las 9h01
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El Banco Central de Bolivia (BCB) estableció para este martes 4 de agosto un Tipo de Cambio Oficial de Bs 12,08 por dólar, lo que representa una disminución de cinco centavos respecto a la cotización del lunes, cuando la divisa se ubicó en Bs 12,13.

La nueva cotización rige desde las 00:00 de este martes en todo el territorio nacional, en el marco del régimen de tipo de cambio flexible implementado por la entidad emisora.

¿Cómo quedó el dólar paralelo?

Mientras el tipo de cambio oficial registró un descenso, el mercado paralelo mostró una cotización diferente.

De acuerdo con el portal dolarboliviahoy.com, el dólar se ubicó en:

Compra: Bs 11,82

Venta: Bs 11,72

En la jornada anterior, la misma plataforma reportó:

Compra: Bs 11,85

Venta: Bs 11,75

Esto refleja una reducción de tres centavos tanto en la cotización de compra como en la de venta respecto al día anterior.

¿Qué significa el nuevo tipo de cambio?

El BCB publica diariamente el Tipo de Cambio Oficial como parte del esquema de tipo de cambio flexible que comenzó a aplicar desde el 29 de junio.

Aunque el mercado paralelo opera fuera del sistema financiero regulado, sus cotizaciones continúan siendo una referencia para distintos sectores económicos, mientras el valor oficial es el utilizado para las operaciones reguladas por la entidad emisora.

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