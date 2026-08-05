Aramayo: los cambios son para “hacer más eficiente” al Estado

“Hacer más eficiente la respuesta del Estado a los desafíos que plantea la función pública” es el objetivo de los nuevos cambios en el Órgano Ejecutivo, indicó ayer el nuevo ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo en el programa La Revista, de la red Unitel.

Así, según Aramayo, se busca “estar acorde a los tiempos de la restricción fiscal que nos acompaña”, aunque “sin sacrificar eficiencia”.

El excanciller explicó que las reparticiones del Ministerio de Planificación, cuyo cierre está anunciado, pasarán a otras carteras, por ejemplo, el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo será parte de Economía “como sucede en muchos países”.

“Que el Instituto Nacional de Estadística brinde la información al decidor de las Finanzas Públicas más bien hace total coherencia”, sostuvo.

Planificación Estratégica será parte de la Presidencia respondiendo así a una “visión prospectiva para el relacionamiento con los entes territoriales autónomos”, es decir, gobernaciones y alcaldías.

“Más bien es algo muy consistente, mejora la eficiencia legislativa, la equidad fiscal que pueda generar en el contrapeso con la economía “, sostuvo.

El Viceministerio de Ciencia y Tecnología pasa al Ministerio de Educación, “que se encargará también de la gestión del talento humano”.

Y, “el componente de inversión pública, financiamiento externo y generación de información será del Ministerio de Economía para que (tenga) las decisiones basadas en evidencia en el ámbito de la macro y la microeconomía”.

Además, Desarrollo Productivo “está generando una visión integral y articulada” lo mismo que Educación.

“Planificación Estratégica pasa al Ministerio de la Presidencia y (medioambiente) a Desarrollo Productivo”, dijo.