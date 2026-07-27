The Strongest empata con Blooming y continúa invicto en el campeonato

The Strongest empató con Blooming 1-1 ayer en Santa Cruz, resultado que le permite mantenerse invicto y sumar un punto valioso en el campeonato de la División Profesional, que puede marcar la diferencia en el campeonato a fin de año.

Sobre 11 partidos jugados hasta el momento el equipo atigrado paceño no conoce de derrotas, pues ganó seis y empató cinco.

Como visitante disputó seis compromisos, de los que venció en tres y empató los otros tres, por lo que sumó 12 unidades lejos de casa. Si bien en la tabla del campeonato se encuentra en el segundo puesto con 22 puntos y el primero es el también paceño Always Ready con 26, su producción fuera de casa resulta importante.

El cotejo se jugó en el estadio Ramón Aguilera Costas y fue válido para la undécima fecha del campeonato nacional.

Si bien es un resultado importante para The Strongest y ante otro de los clubes grandes del país, que trata de ser protagonista en el torneo, desaprovechó la posibilidad de lograr el triunfo ante un adversario que jugó todo el segundo tiempo con 10 jugadores.

El defensor central Julio Vila, fue expulsado a los 45 minutos debido a una falta cometida en perjuicio del delantero Adrián Estacio.

The Strongest tuvo poca fuerza en el ataque en el primer tiempo y eso no cambió mucho en la segundo, pero a su favor tuvo la efectividad del guatemalteco Darwin Lom, quien es su principal figura.

El centrodelantero volvió a jugar ayer en el Tigre después de cumplir un partido de suspensión, se lo extrañó en el anterior encuentro ante Gualberto Villarroel-SJ, con el que empató 0-0 en Oruro hace una semana.

Blooming se puso en ventaja en el marcador con un gol del delantero colombiano Bayron Garcés, a los ocho minutos.

Los locales supieron mantener durante la primera parte, en la que generó más llegadas de peligro que el cuadro visitante.

En la segunda, etapa el director técnico Erwin Sánchez mantuvo el plantel, pese a que el expulsado fue un zaguero. A los 59’ ingresó el defensor central Eduardo Álvarez, para cuidar la última línea y salió joven el extremo Miguel Villarroel.

En The Strongest entraron el volante ofensivo Kevin Salvatierra, por el volante de marca Jovani Welch; y el delantero Carlos Ventura, por el mediocampista creativo Raúl Castro. Con ello ganó más fuerza del medio hacia adelante. Entonces el Tigre tuvo un mejor rendimiento en el ataque y consiguió la igualdad con un gol de Lom a los 73 minutos.

Se trata de un empate importante también en lo anímico, porque hace unos días renunció el entrenador ecuatoriano Sixto Vizuete, por cuestiones económicas; y dirigió un cuerpo técnico en el que figuraron el ecuatoriano Fernando Torres y Daniel Vaca.

El grupo sacó fuerzas para responder ante una de las pruebas más complicadas del campeonato y en un clásico nacional. Sumó un punto y sigue firme en la parta alta de la tabla de posiciones.